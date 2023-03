Andrés Arconada habla esta semana de John Wick 4, "la historia de este súper asesino en serie interpretado por Keanu Reeves". Una saga, la de John Wick, que "empezó de una forma no tan espectacular en taquilla, pero sí lo suficientemente fuerte para adentrarse en nuevas aventura que no han ido concluyendo y ha ido ganando fans".

"¿Qué tiene la saga de John Wick para el espectador del llamado cine de acción acuda como loco a verla? Yo creo que contiene todos los elementos posibles para pasárselo bien y que la adrenalina sea una constante de principio a fin", explica el crítico de Libertad Digital y esRadio.

En John Wick 4 "encontramos a nuestro héroe, bueno me da un poco de pudor llamar héroe a un asesino pero al fin y al cabo es el héroe de la película, en un momento en que quiere cargarse como sea a la a los componentes de la Alta Mesa". Unos integrantes, éstos, "que organizan de alguna forma la vida de estos asesinos, porque John Wick no es el único en la partida".

Con lo que no contaba John Wick es que la Alta Mesa "mandará a un súper enemigo todavía más potente, más duro y más letal que el propio John Wick". A partir de aquí, "cada secuencia es acción al límite sin que sepas lo que va a pasar en ningún momento ni, sobre todo, cómo va a salir el personaje interpretado por Keanu Reeves de tanta aventura".

Arconada destaca la interpretación de Keanu Reeves, "que de nuevo está perfecto". Por cierto destaca que "lo miro en pantalla y lleva muy bien la edad que tiene, ya no es ningún jovencito y sin embargo tengo que reconocer que no se nota tanto los años que han transcurrido entre una película y otra de esta famosa saga".

Por todo ello, el crítico de Libertad Digital y esRadio recomienda totalmente John Wick 4, "porque es una película de acción bien hecha y entretenida". Sobre si tiene lógica o no, como algunos detractares la critican, recuerda que "si los superhéroes no tienen lógica porque la tienen que tener este tipo de personajes". De hecho Arconada reconoce que "me lo pasé muy bien viendo John Wick 4" y que "estoy deseando ver lo que van a hacer en televisión con una precuela".