Crítica de 'De Caperucita a Loba', " no es mala, es malísima"

"De Caperucita a Loba es una película que no debería haberse hecho". Así de contundente comienza su crítica esta semana Andrés Arconada. El crítico de Libertad Digital y esRadio matiza que "no quiero ser cruel porque sé lo que cuesta hacer una película, y más en la industria española donde cuesta mucho encontrar la financiación necesaria para llevarla a cabo".

Sin embargo, argumenta que "cuando veíamos De Caperucita a Loba en el Festival de Cine en Español de Málaga nos preguntábamos qué narices quería contarnos". Andrés Arconada explica que la película "parte de un monólogo que yo vi hace tiempo y tengo que reconocer que era muy divertido, muy bien traído, pero cuando el monólogo lo llevas a una película con más personajes con los desarrollos que pretende, la película es tremendamente mala, es muy mala, es que no hay por dónde cogerla".

El monólogo estaba escrito y protagonizado por Marta González de Vega, guionista habitual de las películas familiares de Santiago Segura como Padre no hay más que uno y A todo tren. El título completo del monólogo era De caperucita a loba en sólo seis tíos, y así comienza la historia, cómo Marta, "que es una caperucita con los hombres, se va a convertir en loba por lo que le hacen las diferentes relaciones que ha ido teniendo".

El problema es que "tal y cómo está contada la película no le interesa a nadie". Un reparto con actores muy conocidos (Berto Romero, José Mota, Santiago Segura, Antonio Resines, David Guapo... que "hacen lo que pueden pero que tampoco son creíbles, sus personajes no se sustentan por ningún lado".

Arconada termina insistiendo en que no quiere ser cruel, "es una pena pero cuando algo es malo, y sobre todo De Caperucita a Loba es muy mala, no tengo cómo defenderla, me es imposible, lo siento mucho pero le voy a dar un cero absoluto".