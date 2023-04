Los personajes de Alejandro Dumas (D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis) han sido llevados al cine y la TV en incontables ocasiones, "he perdido la cuenta de las veces", comenta Andrés Arconada. Esta semana llega a los cines de toda España Los tres mosqueteros: D'Artagnan, dirigida por Martin Bourboulon. Debido a esa cantidad de películas existentes sobre las novelas de Dumas, Arconada explica que "fui con cierta pereza a ver Los tres mosqueteros: D'Artagnan".

Detrás está la compañía francesa Pathé que ha divido la historia en dos películas, esta primera entrega y en el mes de diciembre la segunda (Los tres mosqueteros: Milady). La primera diferencia con las películas anteriores es que en esta ocasión el film es francés ya que Francia llevaba más de 60 años sin producir una historia de los Mosqueteros, éstas venían principalmente de Hollywood. En este sentido Los tres mosqueteros: D'Artagnan cuenta con un reparto compuesto por actores franceses muy conocidos, entre los que destacan Vincent Cassel y Eva Green.

Arconada señala las dos principales diferencias que ve respecto a las películas anteriores: "una es la oscuridad casi total, porque casi todo ocurre en secuencias de noche o en interiores iluminados con una luz que asemeja casi a la de las velas" y "la suciedad de la ropa de los personajes, no son nada brillantes por parte de los mosqueteros y del pueblo ya que intenta asemejarse a las condiciones higiénicas del siglo XVII, época en la que transcurre la acción". Atrás quedaron "esos trajes bonitos y azules que tanto marcaron la memoria de muchos aficionados con la versión norteamericana interpretada por Gene Kelly".

La historia, según Arconada, "es lo mismo aunque se olvida un poco de que los 3 Mosqueteros era una historia de aventuras y no un thriller" ya que en su opinión "en este caso han hecho un thriller en donde las peleas, también oscurecidas, se ven en algún momento con dificultad, incluso a veces están tomadas desde el propio suelo con lo cual solamente ves en la espada". Algo que al crítico de Libertad Digital y esRadio "no me emociona porque además las peleas suelen ser cortas".

Por todo ello cree que Los tres mosqueteros: D'Artagnan "no es una película que yo recomendaría por que la historia sea interesante, es la misma de todas las veces anteriores, dejándola en alta para una segunda entrega". "Es la llegada de un chico que viene de un pueblecito y que quiere unirse al cuerpo de Mosqueteros, aquellos que protegen al Rey y a la Reina, y donde el malo malísimo es el Cardenal Richelieu que intenta cargarse a la reina que puede tener sus amoríos con un famoso conde inglés". En definitiva, "no me ha gustado demasiado, pero tampoco es una película horrorosa, así que la voy a aprobar con un 5".