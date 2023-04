Ana de Armas está imparable y con cada proyecto demuestra que su carrera en Hollywood es sólida. Así lo demuestra en Ghosting donde comparte protagonismo con Chris Evans, con quien ya trabajó en 2019 en Puñales por la espalda. Otras actrices españolas han probado suerte en las últimas décadas en Hollywood, pero salvo Penélope Cruz no podemos hablar de trayectorias duraderas y permanentes.

Sin embargo, la actriz cubana que comenzó su carrera en España en series como El internado o películas como El callejón, Mentiras y gordas y Por un puñado de besos se codea ahora, por méritos propios, con lo mejor del panorama hollywoodense. De esta forma se ha convertido en chica Bond junto a Daniel Craig en Sin tiempo para morir, ha trabajado junto a Ryan Gosling en El agente invisible o formado tándem con Ben Affleck en Aguas profundas. Sin olvidar por supuesto su gran interpretación de Marilyn Monroe en Blonde y que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz.

Este fin de semana estrena en España directamente en plataformas, concretamente en Apple TV+, Ghosting en la que da vida a Sadie, una letal espía que comienza acudiendo a un mercadillo para comprar una planta por indicación de su terapeuta para digerir algo bastante grave que le ha pasado en el trabajo. Allí conocerá a Cole (Chris Evans), un agricultor con un puesto de plantas, la clásica historia de chica conoce chico y saltan chispas.

Tras pasar un día completo de ensueño ella le hace un ghosting a él, básicamente desaparecer y no contestar a los mensajes. Por pequeños detalles de la trama Cole averigua que Sadie está en Londres y decide coger un avión desde Washington para sorprenderla y demostrar que es un chico con iniciativa. Pero la sorpresa desde luego se la llevará él cuando descubra que no se trata de una comisaria de arte sino de una espía de la CIA que no duda en matar a los malos.

Como pueden imaginar ahora empieza la verdadera trama que los llevará por medio mundo tratando de salvar a la humanidad, y en el caso de Ana de Armas echándose sobre la espalda a Chris Evans para que no muera en el intento. Pobre, no sabe que está tratando con el mismísimo Capitán América, pero eso es otra película.

Y como toda película de espías que se precie, tiene que haber un malo malísimo cuya única obsesión es acabar con el mundo. Papel que borda, como casi todo pese a los tropiezos en la taquilla en más de una ocasión, Adrien Brody. A lo largo del metraje de Ghosting el director Dexter Fletcher (responsable de títulos como Rocketman, Eddie el Águila o Amanece en Edimburgo) nos reserva más de un cameo simpático.

Ghosting realmente es un buen producto de entretenimiento que cumple con creces su misión, hacer que el espectador pase un buen rato. Ana de Armas vuelve a demostrar que no hay género que se le resista, en este caso una de acción con toques de comedia y de historia romántica. La química que hay en pantalla entre Ana de Armas y Chris Evans es innegable. Ya se intuyó en Puñales por la espalda, pero ahora gracias a la trama es explotada en toda su dimensión.

Ghosting no es la única película que se estrena en plataformas ya que este fin de semana viene cargados de títulos muy variados para todos los gustos.

En Filmin podemos encontrar una producción interesante de la BBC sobre las condiciones en la que viven los trabajadores de una empresa de compras por internet; en Netflix desde comedias a drama turco pasando por los míticos Powers Rangers; y en Movistar Plus+ con cine histórico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Asimismo un estreno disponible en Prime Video, Rakuten y Vodafone.