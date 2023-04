En este vídeo especial con motivo de los 40 años del Oscar a Volver a empezar, de José Luis Garci, Dani Palacios y Juanma González conversan sobre la película del director español, desvelan algunas historias y cotilleos y hablan sobre el homenaje que tuvo lugar en la Fundación Telefónica de Madrid.

"Me siento un poco como un impostor. No queda nadie, solo Enrique y el equipo de montaje y yo. Pero los que hicieron esa película eran maravillosos. Me dijo Robert Wise que si hubieran podido nominar las interpretaciones José Bódalo habría ganado", dijo Garci durante esa presentación.

Enterrado en homenajes a sus 79 años, este vídeo especial aborda su filmografía y comenta la película, que en su momento no fue un éxito de taquilla -y se llevó varios palos de la crítica- hasta que la Academia de Hollywood entonces liderada por Wise (West Side Story) le concedió el Oscar a Mejor Película Extranjera, siendo solo la primera de más nominaciones al cineasta español.