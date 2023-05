Andrés Arconada recomienda esta semana la película británica The lost king, "a priori yo no tenía demasiadas esperanzas en verla y me entusiasmó, a veces las películas sorprenden y ésta es un buen ejemplo de ello". El crítico de Libertad Digital y esRadio reconoce que es muy fan de los actores británicos, "que siempre están bien aunque estén leyendo la guía telefónica", y del cine británico en general ya que "hacen películas que les salen redondas, no solamente por los actores sino por la trama e historia que nos cuentan".

The lost king está basada en una historia real, "lo que la engrandece aún más". En 2012 Philippa Langley, una historiadora aficionada, "tras ver una representación de Ricardo III, de la famosa tragedia de Shakespeare, le empieza a surgir una serie de dudas". Los restos de Ricardo III, uno de los reyes más controvertidos de la historia de Inglaterra, llevaban 500 años sin estar localizados.

Esta mujer "empieza a tirar del hilo y ve incluso cómo que hay asociaciones de defensa hacia Ricardo III". Inicia entonces la búsqueda del cuerpo del rey a través de una incansable investigación que fue recibida con incomprensión por sus amigos y familiares y con escepticismo por los expertos y académicos. The lost king es la verdadera historia de una mujer, "apocada y que no había destacado hasta entonces por nada", que se negó a ser ignorada y que se enfrentó a los más eminentes historiadores del país, obligándoles a recapacitar sobre. Hasta dar con los restos del rey Ricardo III bajo un aparcamiento en Leicester.

Para Andrés Arconada, The lost king "es una película estupenda" y por tanto la recomienda entre los estrenos de este fin de semana. The lost king se estrena este viernes 5 de mayo en los cines de toda España.