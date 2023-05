Disney no sólo es magia y fantasía (aunque traumatizaron a generaciones enteras con muertes como la de la madre de Bambi o la de Mufasa en El Rey León) sino que también tiene terror. Desde la llegada de su plataforma Disney+ y con la necesidad de diversificar contenido para poder competir con otras plataformas como Netflix, Apple TV+ o HBO Max ha introducido diferentes géneros para tal fin.

De esta forma, en tan sólo un año ha estrenado títulos como El Menú, Fresh o Barbarian. Ahora acaba de estrenar Clock, una película de terror psicológico. Ella Patel (Dianna Agron) es una prometedora estrella del diseño de interiores hasta el punto de que las revistas la bautizan como "la reina del color". Tiene una vida perfecta: una casa propia de los reportajes de ¡Hola! y está casada con un hombre encantador y triunfador. Son jóvenes, guapos y perfectos, menos para el resto. Todos consideran que les faltan los hijos.

Ella tiene muy claro que no quiere tener hijos pero durante la fiesta del bebé de su mejor amiga a la que le está diseñando el cuarto de su futura hija todas se lo hacen saber, "si no tienes hijos, ¿a qué dedicas el tiempo?". No sólo recibe presiones del resto de mujeres del grupo, sino también de su padre, un viejo judío que no quiere que la estirpe familiar que sobrevivió a los campos de concentración se acabe con su única hija.

Esto hace que Ella decida someterse a un ensayo clínico experimental para "arreglar el reloj biológico", de ahí que no quiera tener hijos. Es decir, no se trata de un tratamiento de fertilidad, sino de provocarle las ganas de ser madre. Para su sorpresa, el tratamiento parece que funciona, pero con efectos secundarios. Y qué efectos.

A Ella le empiezan a ocurrir muchas situaciones incómodas, algunas aterradoras, sin que sepa discernir si están pasando realmente o sólo están en su mente.

La película Clock tiene escenas realmente desagradables, incluso gore, algo que sorprende teniendo en cuenta que estamos en la plataforma de la casa de Mickey, pero los tiempos han cambiado. Clock es una película recomendable para aquellos a los que les gusta pasarlo mal, revolviéndose incómodo en el sofá y quedando algunos de los elementos incluso en la retina.

Clock no es el único estreno de la semana. En Prime Video podemos disfrutar de humor mexicano; En Filmin de comedia negra nórdica y de un drama financiero norteamericano; y en Movistar Plus+ de cine familiar y de película dominicana sobre la violencia de los pandilleros.