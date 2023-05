Andrés Arconada habla esta semana del estrenos en cines de Marlowe, dirigida por Neil Jordan. Philip Marlowe es "un personaje fundamental de la novela negra que ha tenido adaptaciones en el cine" siendo interpretado por actores como Humphrey Bogart o George Montgomery. De hecho, ha recordado el crítico de Libertad Digital y esRadio, en cierto sentido se puede considerar a Marlowe como uno de los "inicios del género de cine negro, aunque ahora se habla mucho de thriller que no es lo mismo".

El cine negro puro "es aquel en el que se plantean historias y personajes con muchas aristas y donde todos los personajes suelen esconder cosas bastantes oscuras". La historia de Marlowe nos sitúa en Los Ángeles de los años 40 cuando el detective privado Philip Marlowe es contratado por una mujer que está preocupada por la desaparición de su amante. "Aquí empieza un caso que se va a ver evidentemente enrevesado por las circunstancias en las que nada es lo que parece".

Marlowe tuvo su presentación en España en el pasado Festival de Cine de San Sebastián donde "no tuvo demasiadas buenas críticas" aunque en ningún momento se puede hablar de "una mala película". Eso sí, Arconada reconoce que "a los que sois fan de Marlowe o conocéis el personaje seguramente esta película no sea como la imagináis, no es la vuelta a lo grande ni muchísimo menos al cine negro".

¿Y qué falla entonces en Marlowe? "Falla el tipo de película, la dirección, la interpretación... que hace que no termine de cuajar". Entre otras razones porque "los elementos del cine negro son muy clásicos y no los puedes romper, como en este caso con la interpretación de Liam Neeson, que últimamente está encuadrado en un tipo de personajes que son todos igual y que no que rinden tributo a lo que era como actor". Tampoco "cuaja la female fatalle, Diane Kruger, aunque se lo toma en serio e intenta llevar al espectador por la historia que nos plantea".

En definitiva, Marlowe es una película para pasar el rato pero que no será especialmente recordada en la historia del cine. Marlowe se estrena este viernes 12 de mayo en todos los cines de España.