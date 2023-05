Dos mejores amigas se sirven de coartada permanentemente para ser infieles a sus maridos mediante un plan muy elaborado. El plan era perfecto, o lo fue durante un tiempo, pero siempre hay una grieta. En esta ocasión un contratiempo con el que ninguna de las dos contada. Este es el argumento de la película de suspense Siempre fiel, de nacionalidad holandesa, que estrena este fin de semana Netflix.

En Siempre fiel vemos a Bodil (Bracha van Doesburgh) e Isabel (Elise Schaap), dos amigas que viven en Ámsterdam "felizmente" casadas y que hacen cada cierto tiempo una escapada a la costa belga donde Bodil, jueza de profesión, tiene una casa inmensa heredada de su tía. Sin embargo, sólo hacen juntas el trayecto en tren, una vez cruzada la frontera, cada una hace sus planes por separado.

Lo que venden a sus maridos como un fin de semana cultural se trata en realidad de un fin de semana de infidelidad, cada una tendrá citas con diferentes hombres para salir de su vida rutinaria. El plan era perfecto, ambas se servían como coartada. De hecho, se reparten los actos programados en el fin de semana oficial para subir fotografías a las redes sociales de ambas y enviar fotos a sus maridos para no levantar ninguna sospecha.

La jueza se encargará de los actos del primer día, por lo que se queda el móvil de su amiga. Tras pasar la noche con el primer amante que se ha encontrado, a la mañana siguiente todo se tuerce, no podía ser eternamente tan bonito, para ellas claro. Isabel tenía que pasar por la casa a recoger su móvil porque tenía que volver a casa antes de tiempo debido a que su marido se ha caído por las escaleras.

Habían acordado que mientras Isabel pasaba por la casa, Bodil estaría en la playa dándose un baño con su amante al que despacha con un "si te he visto no me acuerdo". Al volver sola a la casa se encuentra un gran charco de sangre y ni rastro de su amiga, Isabel ha desaparecido.

Aquí comienza realmente la trama de suspense de Siempre fiel donde la desaparición de Isabel se convertirá en un escabroso caso de asesinato. Bodil al ser jueza sabe lo que eso significa, una investigación que la pondrá en una encrucijada, si dice la verdad su vida junto a su marido se tambalea, pero si calla algunos detalles contribuye a que no se resuelva el asesinato de su amiga e incluso a incurrir en el delito de obstrucción a la Justicia. Bodil se va enredando cada vez más en su propia red de mentiras.

Las mentiras cuidadosamente construidas durante años corren el peligro de derrumbarse como un castillo de naipes y sus verdaderas vidas quedarán destruidas. Siempre fiel se estrenó en los cines de Holanda el pasado mes de diciembre convirtiéndose en un gran éxito de taquilla. El director holandés André van Duren es muy reconocido en su país donde ha logrado varias veces el premio Golden Film, galardón que se entrega a las películas holandesas que hayan vendido 100.000 entradas, al estilo de los Discos de Oro en la industria musical.

En Siempre fiel el director consigue la atención del espectador con los sobresaltos habituales del cine de suspense gracias a los giros de guión, en este caso creíbles sin caer el la pirueta con triple salto mortal para justificarlo.

Siempre fiel no es el único estreno en plataformas esta semana. Disney+ estrena el remake de Los blancos no saben meterla, esta vez con el título White men can’t jump; por su parte Filmin estrena un drama sobre una adolescente perdida que inicia una relación con un hombre mayor, drama europeo en Netflix y Movistar Plus+ estrena dos películas, un adolescente que dibuja comics y una historia del racismo hacia los asiáticos en Canadá.