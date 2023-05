Una de las estrategias de Disney en los últimos años es hacer en acción real sus clásicos. Así ha adaptado Cenicienta, La Bella y la Bestia, El libro de la selva, Dumbo, El Rey León, Pinocho, Aladdín o Mulán. Disney queriendo acercarse más a la realidad escogió a una actriz china (Liu Yifei) para interpretar a Mulán, a un canadiense de origen egipcio (Mena Massoud) para hacer de Aladdín y una actriz de origen indio (Naomi Scott) para hacer de Jasmín.

Hubo reacciones negativas ente estas dos últimas elecciones porque consideraban que no eran lo suficientemente árabes como para interpretar a estos personajes. Es decir, no eran lo suficientemente cercanos a la animación. Pero la gran polémica se reservaba para la adaptación de La Sirenita al elegir a una actriz negra (Halle Bailey), en este caso Disney no se ha acercado a su clásico de animación.

"Se ha hablado mucho de La Sirenita por la elección de la protagonista, que tenía que ser para el gusto de la productora y de Rob Marshal, director especialista en musicales al que le debemos Chicago por ejemplo", explica Andrés Arconada. "Estoy un poco cansado y me da bastante pereza hablar de esta polémica pero es verdad que hay momentos que te resultan un tanto ridículos". Por ejemplo, "cuando se reúnen las hermanas de Ariel con su padre Tritón y una hija es asiática, otra sueca, una anglosajona.... llega un momento en que te preguntas si esta diversidad que propone Disney sirve para algo, si realmente es importante no adaptarse al cuento o a la película original".

Sobre esta nueva versión de La Sirenita el principal problema que encuentra el crítico de Libertad Digital y esRadio es "la excesiva duración, 2:15 horas, cuando el clásico duraba 90 minutos". Entre los motivos del excesivo metraje se encuentran "el empeño en mostrar cómo hemos avanzado en los efectos especiales bajo el agua, algo que ya ha hecho James Cameron en Avatar y no hace falta demostrar nada más, o la incorporación de nuevas canciones". De hecho, "hasta cunado la sirenita está sin voz, canta en voz en off". Por cierto, en España las canciones se han doblado al castellano. Los que quieran escuchar la impresionante voz de Halle Bailey tendrán que verla en VO subtitulada.

Entre los defectos de La Sirenita Arconada señala que "no tiene el ritmo adecuado, hay momentos en que vas viendo la película con cierta fluidez pero de pronto decae tanto que llega un momento en que incluso, desde mi punto de vista, me aburre mortalmente".

Entre el reparto destacan Melissa McCarthy, "que está estupenda", en el papel de Úrsula, la mala de la historia; y Javier Bardem interpretando a Tritón y que ha declarado que "que le han dejado hacer un inglés con acento español, por aquello de que la historia está ubicada en el Caribe". Andrés Arconada cree que La Sirenita "merecerá la pena para los nostálgicos del clásico de Disney" pero que "a los niños una película de más de dos horas es totalmente excesiva".