Crítica de la película 'Los Caballeros del Zodiaco' (2023), con Sean Bean y Famke Janssen

La adaptación al cine de Los caballeros del Zodiaco, el manga creado por Masami Kurumada y popularizado por la serie de anime, es un pasteleo de cuidado. Película protagonizada por un reparto mayoritariamente occidental, dirigida por un polaco y con ambición de saga cinematográfica, se queda a medio camino en todas las facetas, y tiene varias: por un lado, la de satisfacer al fan experto que desea una experiencia similar, pero magnificada, de su serie y manga favoritos; por otro, hacer lo mismo pero con la audiencia mayoritaria y no solo de su país de origen, Japón, sino también del mercado occidental.

Esta confusión se ve también en sus aspectos artísticos. El resultado es un enjuague japoamericano que trata de traducir al lenguaje del blockbuster de Zack Snyder o Michael Bay el imaginario nipón, pero que no es lo bastante grande para lograr cotas de épica ni lo bastante macarra para convertirse en chistoso objeto de culto. Ni muy americana, ni muy japonesa, ni serie A ni serie B, Los Caballeros del Zodiaco queda como un relato de inicios, los del Caballero Pegaso, que sigue las coordenadas visuales de quien precisamente ostenta ciertos derechos de explotación de la saga, la multinacional Netflix (sin nada que ver en la producción).

Tomasz Bagiński hace todo lo que puede, pero simplemente no sabe jugar con lo vulgar y lo enfático como los directores que tiene como referentes. La narrativa de la película es un simulacro que alterna acción y sentimientos como lo haría telefilm de lujo, con flashbacks reiterativos, subtramas que quedan en suspenso y escenas dialogadas incapaces de reimaginar el sentimentalismo violento de un anime en clave de película de acción occidental y mucho menos articular la compleja mitología del material, repleta, por cierto y ya desde el origen, de jugosa psicosexualidad latente. El resultado es eso, una serie de streaming puesta en cines no del todo detestable, plasmada en la gran pantalla con ocasional talento visual y al menos un agradecible descaro (además de un ojo, o más bien los dos, en la saga de Fénix Oscura: la presencia de Famke Jamssen como villana no puede ser casualidad).

Los Caballeros del Zodiaco se estrena en cines españoles el viernes 25 de mayo.