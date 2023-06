Andrés Arconada habla esta semana de Flash, la última historia de superhéroes de la factoría DC. Tanto Marvel con sus Vengadores como DC con su Liga de la Justicia llevan años intentando "llevarse el gato al agua, es decir, el público al cine" lo que ha saturado en ocasiones la cartelera de historias de superhéroes haciendo que algunos títulos no hagan las cifras esperadas por los estudios. No obstante, para Arconada Flash es "de lo más interesante que hemos visto en mucho tiempo" en cuanto a cine de superhéroes se refiere.

A Flash, el superhéroe cuyo poder especial es la velocidad, se va a dar cuenta en esta película que gracias a su velocidad llevada al máximo potencial puede viajar en el tiempo. Esto hará que "por algo que le ha ocurrido y que no vamos a desvelar para no hacer spoiler" recurra "a su velocidad para intentar cambiar el tiempo subsando lo que le duele profundamente" en el presente. El problema es que "cuando uno hace un cambio en el tiempo tiene que atenerse a las consecuencias".

El crítico de Libertad Digital y esRadio destaca de Flash que "está muy bien interpretada", especialmente por su protagonista, Ezra Miller, que se interpreta por partida doble, el flash del presente y el Flash del pasado. Mención especial le dedica a "nuestra compatriota Maribel Verdú que hace de madre de Flash" y que destaca especialmente en la versión original donde llega a cantar en español.

"Flash es una película muy entretenida y os lo vais a pasar muy bien, tanto a los que os gusta el cómic como a aquellos que les gusta el cine de aventuras". La pega que encuentra Andrés Arconada a la película, "pues la de siempre, que son dos horas y media casi de película cuando no es necesario ya que se podía haber aligerado el metraje mejorando mucho el resultado final". Andrés Arconada avisa a aquellos ávidos de las escenas post créditos que hay una al final de los rótulos.