La película Tyler Rake causó sensación cuando se estrenó en Netflix en abril de 2020, en plena pandemia. La historia de un mercenario que hace operaciones encubiertas por encargo. Tan buenas fueron las reacciones que su director, Sam Hargrave, nos cuenta a esCine cómo decidieron cambiar el final para posibilitar una segunda entrega. Así llegamos a Tyler Rake 2 donde el mercenario encarnado por Chris Hemsworth comienza roto por dentro.

Chris Hemsworth durante su visita a Madrid atendió a esCine y nos explicó cómo "en Tyler Rake teníamos una acción impactante, el componente emocional estaba ahí pero en menor detalle". Es en Tyler Rake 2 donde comprenderemos a su personaje y por qué hace lo que hace, "terminamos la primera película con un individuo todavía roto... emocionalmente atrofiado y sin estar aún en paz con quién era ni con el hecho de seguir todavía con vida".

En la secuela "tuvimos que bucear en la historia previa de este personaje, en lo que le pasó a su familia como para producirle esa tortura y esas complicaciones tan profundas a nivel emocional". Pero que en la película haya más parte emocional no quiere decir que haya menos acción, "el componente emocional de la historia complementa a la acción", una acción trepidante que comienza con una fuga de una cárcel georgiana mediante un plano secuencia de más de 20 minutos en donde llega a aterrizar un helicóptero en un tren en marcha.

"Puedes tener una película visualmente repleta de las más vistosas, sorprendentes e inesperadas secuencias de acción, pero si no está conectada a una línea emocional, a un objetivo verdadero, a algo con lo que los espectadores empaticen y comprendan, se convierte en mero ruido y efectos visuales, sin ninguna auténtica profundidad".

Tras Thor tuvo que adelgazar

Chris Hemsworth acababa de rodar la última película como el superhéroe del trueno, Thor: Love and Thunder, personaje para el que siempre necesita un físico imponente. Sin embargo, para interpretar a Tyler Rake, con mucha acción real, necesitaba estar más ágil. "No tuve el tiempo suficiente para perfilarme físicamente hasta el nivel que tenía en la primera película". El actor australiano explica que "en aquel momento mi entrenamiento se centró en esculpir mi cuerpo, con un enfoque muy estético y escultural, como fue para Thor".

Para Tyler Rake el entrenamiento ha sido "mucho más funcional, dirigido al movimiento y a la flexibilidad, ha sido un entrenamiento más amplio, con mucho más cardio, boxeo… Más global". Durante el rodaje, "después de diez horas en el set de rodaje luchando todo el rato, con escenas de acción… era llegar a casa y seguir entrenando las coreografías y las secuencias siguientes, era agotador, pero increíblemente satisfactorio porque creo que traslada autenticidad y veracidad a la acción que se ve en pantalla. No puedes recrear eso en un croma verde".

Hemsworth explica a esRadio que en Tyler Rake "está todo grabado por la cámara, todas las escenas de riesgo, toda la acción, ocurren delante de la cámara, rodar acción de la vieja escuela".

Más confianza en sí mismo

El actor australiano no sólo pone su impresionante físico al servicio de la película de Netflix sino que ha participado de forma activa en la elaboración del guión. "Ha sido genial, supongo que a lo largo de los años he ido ganando más confianza en mi propia opinión" tras aprender "de directores, productores, guionistas… que también quieren esa colaboración colectiva".

"Desde el punto de vista del actor, conoces al personaje al que das vida, te pones dentro su piel, respiras y vives como él. En mi carrera, algunas veces anteriormente, sentía que no me había ganado el derecho a decir lo que pensaba, a expresar lo que creía". Sin embargo, "ahora me siento con confianza para hacerlo y me encanta, me gusta compartir la responsabilidad y colaborar y eso hace posible disfrutar mucho más la experiencia. Lo creativo, lo emocional... La aventura es mucho más satisfactoria".