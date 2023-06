La última gran película de superhéroes que ha llegado a los cines, Flash, del universo DC cuenta con Maribel Verdú interpretando a la madre del superhéroe más veloz, Barry Allen. La película tiene una gran carga emocional sobre la relación de Barry con su madre, algo que era desde el principio "el primer objetivo" para el director Andy Muschietti.

La actriz española no esperaba que la crítica cinematográfica se centrara tanto precisamente en ese componente emocional. Durante una entrevista para esCine nos contaba cómo "estoy flipando, está todo el mundo con eso y no me lo esperaba para nada, me vuela la cabeza". Sobre su participación en Flash explica que "no me dieron opción a decir que no, empezando por Trini (su representante) que me dijo que no me iba a dejar opción a decir que no. Con lo mandona que soy, me dijo mañana tienes un zoom con el director y sólo pude decir vale".

Andy Muschietti, director argentino afincando en Hollywood y responsable de títulos como It o Mamá, nos cuenta a esRadio que "para mí el hilo emocional que compone Barry y su madre era lo más importante" y así se lo comunicó a Warner, "les dije que necesitamos exacerbar ese elemento para validar el resto de la película". El motivo era porque "quería evitar ese vacío emocional en una película de este tipo, muchas veces en las películas de este género se intenta impresionar a la audiencia con el gran espectáculo pero yo sabía que si no había un corazón Flash no iba a funcionar".

Maribel Verdú (que también ha trabajado recientemente con Ewan McGregor y Ethan Hawke en Raymond & Ray) nos cuenta que para interpretar este papel "me dejé llevar por Andy" y que fue fácil teniendo delante a Ezra Miller, "uno de los actores más generosos y con más talento con los que me he cruzado en la vida".

En Flash el actor interpreta al mismo personaje por partida doble ya que viaja al pasado y se encuentra con su yo más joven. La productora Bárbara Muschietti, hermana del director, subraya que "cuando veo la película me olvido que es el mismo actor haciendo los dos roles, fue increíble el trabajo que hizo". En este sentido el director explica que "es un desafío a la altura de lo que es Ezra como actor, muchos actores se verían intimidados por hacer una cosa así".

El multiverso, cambiar el pasado

El multiverso o universos paralelos está de moda. Sólo hay que ver todas las películas que abordan este tema. Según Andy Muschietti el motivo es porque "ese universo de infinitas posibilidades, el viaje atrás en el tiempo, es una de las grandes fantasías del ser humano". De hecho, "la mente lo hace mucho, cuando hay algo que salió mal la mente va hacia atrás y le da un final feliz".

Maribel Verdú añade que para ella el preguntarte qué hubiera hecho yo si... "es el mayor error del ser humano, hay que hacer las paces con lo que no puedes cambiar". En Flash se juntan diferentes universos de Batman. No es un spoiler ya que en el mismo tráiler vemos a Ben Affleck y a Michael Keaton (el Batman de las películas de Tim Burton) interpretando al superhéroe de Gotham. Las películas de Burton tienen una "puesta visual muy definida".

Andy Muschietti nos cuenta cómo "para mí fue una cuestión de hacer justicia al mundo que hizo Tim Burton, integrarlo pero masajeado para que sea coherente con el resto de la historia que estábamos contando".