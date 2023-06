Una joven conductora de Uber ve como le embargan su coche lo que hace más inminente que el banco se quede su casa al no poder pagar la hipoteca. Necesita un coche como sea para poder seguir teniendo ingresos. Eso hace que se tope con un anuncio en el que unos padres ofrecen un coche gratis a cambio de salir durante el verano con su hijo antes de que empiece la universidad en septiembre, quieren que salga del cascarón.

La conductora es Jennifer Lawrence y el joven tímido e inexperto con las chicas Andrew Barth Feldman. Jennifer Lawrence se ha caracterizado por su espontaneidad pero la comedia se le resistía. "Es el guion más divertido que he leído, llevaba tiempo queriendo meterme en la comedia", cuenta a esCine durante su visita a Madrid para presentar Sin malos rollos.

La película Sin malos rollos es una comedia de las que se pueden considerar de trazo grueso en muchos de sus diálogos. En una escena el personaje de Lawrence irrumpe en una fiesta universitaria y cada palabra que emplea ofende a algún joven de la llamada generación de cristal.

La actriz al ser preguntada por esta escena asegura que "no pasa nada con esta generación, creo que está bien tratar de ser más conscientes y cuidadosos con lo que decimos, las palabras importan". De hecho, añade que "es una curva de aprendizaje, yo soy millennial y no crecí de la misma manera, hay palabras que no se deberían usar y estoy encantada de aprender eso, no quiero hacer daño a nadie".

Para Andrew Barth Feldman compartir reparto con la popular actriz fue "increíble, cada día me sentía como ‘Dios mío estoy haciendo una película con Jennifer Lawrence’ y luego encima nos hemos llevado fenomenal desde el principio, es una grandísima amiga y espero estar en su vida para siempre".

Jennifer Lawrence explica a esRadio que este personaje "me lo he preparado igual que con cualquier drama, fue lo primero que aprendí en el género de comedia". Una comedia de la que destaca a sus guionistas, "Gene Stupnitsky y John Phillips, que son unos increíbles". En definitiva se trataba de "decir la verdad, ser sincera y empática con lo que está pasando el personaje".

El joven actor Andrew Barth Feldman viene de Broadway y en la película tiene una escena donde no sólo conquista a Lawrence sino a todos los espectadores con su voz. "esa escena fue increíble, mi familia estaba ahí ese día y sabíamos que iba a ser muy especial sobre todo porque Jenni y yo nos empeñamos en que fuera en directo".

¿Cómo recomendarían Sin malos rollos para que los espectadores vayan al cine? "Te vas a morir de risa" asegura Andrew mientras que Jennifer va más allá, "te vas a reír muchísimo, te lo garantizamos o te devolvemos el dinero, ¿se puede decir eso?".