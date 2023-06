Andrés Arconada habla esta semana de Sin malos rollos, una comedia que "no va a pasar a la historia" salvo por que supone la vuelta "de una de las grandes actrices de su generación, si no la mejor, como es Jennifer Lawrence". La actriz "tenía muy claro cómo quería volver" y lo hace interpretando a un "personaje muy arriesgado, muy físico y diferente, corriendo riesgos cuando no tenía ninguna necesitad" demostrando así que "es una actriz valiente y todoterreno".

De esta forma, Jennifer Lawrence ha trabajado por primera vez en una comedia de la que es además productora. Entre otros motivos, además de que le gustó el guión, le movió su amistad con el director, Gene Stupnitsky (Chicos malos).

Para el crítico de Libertad Digital y esRadio la película Sin malos rollos es una "comedia intrascendente" porque "es una historia que ya hemos visto de alguna forma en otras ocasiones". En este caso nos encontramos con Maddie (Jennifer Lawrence), una mujer a la que le quitan el coche con el que trabaja como conductora de Uber debido a las deudas que tiene provocadas por los altos impuestos que pesan sobre su casa. Una casa que heredó de su fallecida madre y que está ubicada en la zona preferida ahora por los millonarios de Nueva York para sus segundas residencias en la playa.

El dinero que gana con su otro trabajo de camarera no es suficiente para pagar las deudas, necesita un coche para seguir prestando servicio. Así lee por casualidad un anuncio en el que unos padres "buscan una chica un tanto liberal para salir con su hijo Percy, de 19 años, (Andrew Barth Feldman) antes de que vaya en otoño a la universidad". Quieren que lo lleve de fiesta y que salga del cascarón, e incluso a poder ser que tenga su primera experiencia sexual. A cambio regalan un coche.

Arconada considera que Sin malos rollos es una comedia "previsible" pero que aún así "se ve bien", en gran parte gracias a sus dos actores protagonistas Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman.