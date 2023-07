La película Disney que debería emocionar y es un gran chasco

Si ha habido un estudio cinematográfico que siempre ha sabido emocionar al espectador ese ha sido Disney. Seguro que tienen al menos una película con la que recuerdan haber llorado de la emoción. Up, Del revés, Bambi, Coco... son sólo algunos ejemplos. Sin embargo, el estudio parece haber perdido esa magia, quizás por que ahora se preocupan más de otros elementos.

El estudio ha estrenado directamente en su plataforma Disney+ la película El mejor del mundo (World’s Best) que en principio tenía todos los ingredientes para llevar al espectador hasta la emoción, pero ni rastro de la misma. Chico friki y marginado en el colegio donde hasta su mejor amigo le da la espalda y que crece sin padre ya que éste falleció y del que no tiene recuerdos. Un padre que, ahora veremos por qué, se le aparece para dialogar con él. Pues nada, El mejor del mundo te hace mirar más de una vez el reloj.

El mejor del mundo es una película familiar de corte musical que narra la historia de Prem (Manny Magnus), un chaval de 12 años que es un genio de las matemáticas, de hecho se está preparando para asistir a unas ‘Mateolimpiadas’. Las matemáticas se le dan tan bien que lo han pasado de primaria a secundaria, pero sólo para la asignatura de Matemáticas.

En el instituto la profesora les encarga como trabajo que se describan a través de una ecuación. Prem se planteará entonces quién era su difunto padre del que no tiene recuerdos y al que su madre parece empeñada en haber sepultado en el olvido. Ya partimos de una situación poco creíble, qué niño de 12 años que se esté criando sin su padre no ha hecho preguntas hasta la saciedad.

Gracias a una caja guardada en el armario de su madre descubre que su padre fue un gran rapero, momento en el que Prem se olvidará de las matemáticas y querrá convertirse en el mejor vocalista del mundo. Momento también en el que su padre (Utkarsh Ambudkar) empieza a aparecerse, o es fruto de su imaginación, para dialogar con él e incluso cantar.

A partir de aquí la película transcurre más tiempo en la imaginación del joven que en otro sitio. El final, totalmente previsible, tampoco deja un buen sabor de boca. Todo para lo que el joven se había preparado parece que no tiene recompensa para el espectador. Para sumar más situaciones poco creíbles el joven es adoptado como uno más por dos adolescentes del instituto convirtiéndose de pronto en sus amigos, nada resulta creíble ni fluye con autenticidad.

La diversidad en Disney cuesta dinero

Es evidente que Disney no pasa por su mejor momento como demuestra el reciente despido de Latondra Newton como directora del departamento de diversidad y vicepresidenta sénior de la compañía. El "fracaso" en taquilla de la versión en acción real de La Sirenita ha precipitado los acontecimientos. La película no está alcanzando las cifras que el estudio esperaba de ella, en su estreno en EEUU no superó ni siquiera los 100 millones de dólares.

Newton ha tenido mucho que ver en que La Sirenita sea encarnada por una actriz negra, que en Peter Pan haya "niños y niñas perdidos y perdidas", que Campanilla sea negra o que Wendy suelte de golpe "no sé siquiera si quiero ser madre". Incluso llegó a modificar el tradicional saludo en los parques Disney antes del gran espectáculo del cierre del recinto que decía "Damas y caballeros, niños y niñas" por un mensaje sin géneros.

Tras el despido de Latondra Newton habrá que ver si Disney sigue manteniendo ese departamento de "diversidad". La compañía empieza a sumar fracaso tras fracaso. Uno de los mayores ha salpicado directamente a una de las joyas de la corona, Pixar. La película Elemental se estrenó en EEUU con tan sólo 29 millones de dólares. Para poner en contexto las cifras, en 2019 Toy Story 4 arrancó con 120 millones de dólares.

Sin duda Indiana Jones vendrá con su látigo al rescate del estudio, todas las previsiones indican que será un éxito total pero Harrison Ford se jubila, tiene 80 años, sería imposible que volviera a ponerse en la piel de Indy. ¿Quién le sucederá?