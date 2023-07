Ya es tradición, verano y película de Santiago Segura. En esta ocasión tras los éxitos de las sagas Padre no hay más que uno y A todo tren abre una historia, Vacaciones de verano. En esta ocasión Santiago Segura y Leo Harlem dan vida a dos hombres divorciados que acaban de perder sus empleos y encuentran una oferta de trabajo como animadores infantiles en un hotel de lujo.

Santiago Segura cuenta en una entrevista con Andrés Arconada en esCine cómo "me chifan las comedias románticas" y pone como ejemplos títulos como los protagonizados por Meg Ryan y Billy Crystal o la propia actriz con Tom Hanks, "a mí eso me llegaba al alma". Películas que te hacen reír y también te consiguen emocionar, "soy muy blandito" bromea.

Patricia Conde, que hace de la mujer recién divorciada de Santiago en Vacaciones de verano, añade que "ha hecho una mezcla muy guay, comedia romántica familiar". Santiago apunta que "Vacaciones de verano no es romántica al cien por cien, yo creo que es más gamberra que romántica".

El director muestra orgulloso, no es para menos, el "milagro" de "llevar cuatro años consecutivos siendo la película española más taquillera del año, me parece alucinante". Ahí están los datos: en 2019 Padre no hay mas que uno llevó al cine a 2.495.863 espectadores recaudando 14.241.285 de euros. En 2020, en plena pandemia, Santiago Segura estrenó Padre no hay mas que uno 2: La llegada de la suegra con una recaudación de 12.938.633 de euros gracias a los 2.317.890 espectadores que fueron a verla. En 2021 volvió a cosechar un éxito con A todo tren. Destino Asturias con 8.493.358 de euros y 1.500.811 espectadores. En 2022 Padre no hay mas que uno 3 recaudó 15.606.842 de euros, batiendo sus propios récords y 2.707.038 de espectadores.

Santiago Segura asegura en esRadio que agradece "ese cariño de la gente, porque ir al cine es un sacrificio y un esfuerzo". Es en defintivia "una especie de un acto de amor, entonces para mí es como que me mandan un besito cada uno de esos espectadores, confiamos en ti y luego salen contentos porque si no no volverían". Algo muy diferente a lo que pasa con la crítica.

"El público no es como los críticos que entran, ven la primera y ponen que es una birria. Luego van a la segunda y dicen que es peor que la primera y entonces van a ver la tercera". "El público no es así, si no te ha gustado ni la primera ni la segunda, de verdad déjalo por tu propio bien. El público es mucho más espabilado que eso, si no le gusta te deja de lado totalmente".

El director cuenta cómo "hay gente que dice otra vez comedia familiar... el otro día leí uno que escribía que ‘este tío lleva 5 años haciendo la misma película’, cómo se nota que no ha visto ninguna y dice esas cosas rabioso en su casa desde el mal rollo". De hecho, "debe pensar que Marvel lleva 15 años haciendo lo mismo".

Esos éxitos anteriores hacen que Santiago Segura sienta "responsabilidad, miedo y terror, sobre todo saber que hay gente que la espera y no quiero defraudarlos, no me gustaría que nadie salga pensando que no se ha divertido igual que las otras veces". Santiago Segura añade cómo "es bonito trabajar para un público entregado, yo sé lo que le voy a dar y ellos saben lo que van a recibir".

"Lloraba de la risa aún sabiendo los chistes"

Patricia Conde interpreta a la "mala" de la película. "Al principio cuando no había leído el guion pensaba que era una mala más canalla, más perra, pero luego hablando con Santiago quedó una Cristina que sí que es verdad que no tiene filtro, que dice las cosas tal como son pero no tiene maldad", explica la actriz en esCine. Santiago Segura cuenta cómo descubrió a la actriz gracias a "el programa de Telemadrid Lady Kaña", pensaba qué graciosa esta tía y lo tienes en mente y digo a ver si alguna vez surge que podamos trabajar".

Patricia Conde en 'Vacaciones de verano'.

Esa ocasión casi tiene lugar en A todo tren, cuenta Patricia Conde: "Santiago me llamó para A todo tren 2 para un papel muy divertido, pero no pude hacerlo porque se me acoplaba con otro trabajo". Pero "cuando me volvió a llamar para Vacaciones de verano dije sí, ahora sí que no se me escapa y estoy muy contenta del resultado". Tan contenta que "el otro día cuando la vi lloré de la risa viendo la película, parecía una niña pequeña, lloraba de la risa aun sabiendo los chistes".

La actriz cuenta cómo está encantada de trabajar en el cine familiar. "Cuando se estrenó Pancho el perro millonario mi hijo era un bebé, pero luego cuando creció y vio la película cada vez que venía algún amiguito a casa ponía la película". Incluso en "el colegio siempre oía ‘mira, la mamá de este niño es la de Pancho el perro millonario’ y luego cuando se enteraron que era Lucy Wilde en en la película de Gru, mi villano favorito me hacían decir frases de la película".

Santiago Segura habla de la "deuda" de Hacienda

El plena promoción de Vacaciones de verano algunos medios han publicado que Santiago Segura debe 827.000 euros a Hacienda. El director ha explicado en esCine que "ni siquiera hay multa, es un procedimiento administrativo que no es noticia y de repente el otro día en Twitter me decían ‘paga’, pero cómo voy a pagar si ya pagué en 2016".

El director continúa que "en todo caso si hubiera decidido el tribunal que la norma estaba mal aplicada me hubiera devuelto el dinero Hacienda, que eso podía haber sido el titular: Hacienda no va a devolver los 800.000€ a Santiago Segura por aquellos ejercicios del 2010 y 2011 donde los asesores decidieron que esa norma estaba bien aplicada y el inspector pensó que no".

Santiago Segura recuerda que "en el año 2020 hubo 223.000 contenciosos contra Hacienda, de los cuales los contribuyentes ganaron el 50%". El problema, subraya, "siempre es cuando estás a punto de promocionar y en el ojo público, van a por el Clickbait" que no es otra cosa que "tú ves la noticia y no te interesa si es verdad, mentira, si va más allá... simplemente dar al botón, ves un poquito por encima y llama la atención".