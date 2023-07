Andrés Arconada habla esta semana de Barbie, uno de los estrenos de este verano junto a Oppenheimer. El crítico de Libertad Digital y esRadio avisa que "Barbie es una historia que realmente puede gustar mucho mientras que a otros les puede molestar" pero que está seguro de que "no va a dejar indiferente a nadie". Habrá qué ver quién gana la batalla en taquilla, si Oppenheimer o Barbie.

Era muy difícil hacer una película de Barbie teniendo en cuenta que es una muñeca que ya ha tenido sus historietas y aventuras en dibujos animados, tanto en TV como en cine". Por eso, "hacer una película con personajes reales con una actriz protagonista, Margot Robbie, que además es productora de Barbie y una directora, Greta Gerwig, con un oficio demostrado era un cóctel que para algunos podría ser explosivo". Y Barbie "es una película totalmente distinta a lo que pensamos".

Una película con la que ha colaborado Mattel, empresa creadora de Barbie y Ken y otros tantos muñecos tan populares en todo el mundo, pese a que la ridiculizan. La película arranca con Barbie en Barbieland donde vive con sus amigas Barbies y también con Ken, o mejor dicho con muchos Ken de todas las nacionalidades como también hay diferentes tipos de Barbies. "Viven en un mundo feliz". Sin embargo, a la Barbie principal, la "estereotipada" que es la que interpreta Margot Robbie empieza a tener problemas, no sólo piensa en la muerte sino que sus talones se apoyan en el suelo en lugar de guardar la forma de los tacones aunque no los lleve puestos. El colmo es cuando le sale celulitis, "el acabose para este personaje tan perfecto".

Barbie decidirá viajar al mundo real para intentar solucionarlo, y con ella "irá Ken como polizón". "A partir de aquí va a empezar el lío más sorprendente que os podéis imaginar, al igual que la vuelta de Barbie a a Barbieland donde todo va a ser muy distinto a como lo dejó".

A Andrés Arconada la película Barbie "me ha gustado porque me he divertido muchísimo y creo que los actores (Margot Robbie y Ryan Gosling) están en estado de gracia", un trabajo muy difícil porque "había que hacerlo en serio". Arconada destaca el trabajo de los dos pero destaca especialmente "a Ryan Gosling haciendo de Ken porque es el personaje más difícil".

No obstante, Arconada reconoce que "no sé a qué público" va dirigida la película y "si el público infantil va a conectar mucho con lo que cuenta la película" con todo el trasfondo que tiene el mensaje.