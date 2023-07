Andrés Arconada, director de esCine, habla esta semana de Mansión encantada (Haunted Mansion), el remake de la película de 2003 protagonizada por Eddie Murphy, "muy popular entonces". La película, tanta la actual como aquella, están inspiradas en su popular atracción de los parques Disney, al igual que ocurre con Piratas del Caribe. Son las únicas atracciones que inspiraron las películas y no a la inversa.

El crítico de Libertad Digital y esRadio asegura que "me da la sensación de que Disney no sabe qué hacer para rentabilizar sus producciones y una vez más creo que ha metido la pata". Ahora "han querido volver a hacer Mansión encantada con una historia distinta pero con el mismo escenario, esa casa decimonónica que de alguna forma nos sitúa en Nueva Orleans y que contiene fantasmas".

Según Arconada, Mansión encantada "no aporta absolutamente nada al género de mansiones encantadas" y fracasa incluso en su "intento de hacerlo más familiar, con lo cual los sustos son más reducidos".

Esta nueva entrega en torno a la conocida Mansión Encantada nos presenta a Gabbie (Rosario Dawson) que ha comprado esta particular mansión a donde se muda con su hijo. La intención es montar un hotel rural pero el problema es que se dan cuenta de que está habitada por fantasmas. De esta forma, reclutarán a un variopinto grupo de expertos en espíritus y seres fantasmales encabezados Ben (LaKeith Stanfield), además del sacerdote Kent (Owen Wilson), la medium Harriet (Tiffany Haddish) y un veterano historiador (Danny DeVito).

El objetivo de este peculiar grupo será librar la casa de fantasmas, o al menos de unos cuantos al tiempo que "intentan averiguar de dónde viene ese encantamiento y esa maldad que esconde esta casa". Andrés Arconada es contundente, "no me interesa nada, es una película que se va desinflando según va pasando el metraje". De hecho, considera que Disney ha hecho un "tráiler engañoso porque es muy entretenido pero la película termina aburriendo, al menos a mí me parece muy aburrida".

En definitiva, el director de esCine considera que Mansión encantada es "una película sin sentido que no va a funcionar en taquilla a pesar de que intentan que tenga un público más familiar y menos adulto".