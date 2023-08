Andrés Arconada habla esta semana de La última reina, película que llega desde Argelia, "filmografía que normalmente o no llega a España o las escasas ocasiones que lo hace no llega doblado y con un estreno más o menos fuerte como en esta ocasión".

La última reina nos sitúa en Argelia, en 1516, bajo el control de los españoles. El pirata Barbarroja libera Argel y se hace con el poder del reino. Hay rumores que apuntan a que el corsario ha asesinado al rey Salim Toumi, a pesar de su alianza. Contra todo pronóstico, una mujer le planta cara: la reina Zaphira. A medio camino entre la historia y la leyenda, la vida de esta mujer nos habla de su lucha y de los conflictos personales y políticos que tuvo que sufrir por el bien de su país.

"Esta es una historia que puede ser real o no", aclara Arconada, ya que se basa en viejas leyendas. El crítico de Libertad Digital y esRadio quiere pensar "que sí fue real", que hubo una reina, Zaphira, "reina consorte que gozaba de una belleza extraordinaria". En La última reina se nos presenta inicialmente a Barbarroja como un libertador y que busca el bien del país, pero pronto veremos que "todo esto es mentira, él esconde algo tremendo y es el poder dominar el país, cargarse al Rey para convertirse él en monarca y casarse con su reina".

Sin embargo, Barbarroja "no tiene en cuenta que la reina Zaphira no va ponérselo fácil, sino todo lo contrario, se va a enfrentar a él en todos los sentidos y si sale o no triunfante, los vamos a tener que ver en la película". La última reina es para Andrés Arconada "una película entretenida que roza casi siempre la tragedia, no hay nada que nos invite a la sonrisa o a la pura y dura aventura, aunque también hay secuencias de lucha".

No obstante, La última reina es "fundamentalmente una tragedia que bien podría haber escrito Shakespeare porque tiene todos los elementos: venganza, traición, muerte... a mí me resulta muy entretenida".

La última reina se estrena en los cines de toda España este viernes 11 de agosto.