Un príncipe inglés y el hijo de la presidenta de EEUU protagonizan un altercado durante la boda real del heredero al trono del Reino Unido. Buckingham Palace y la Casa Blanca deciden que los dos jóvenes acudan juntos a varios actos y concedan entrevistas para acallar rumores de que se llevan mal y ocasione una crisis diplomática entre ambos países.

Este es el argumento de Rojo, blanco y sangre azul, película que estrena este fin de semana Amazon Prime Video y que supone la adaptación cinematográfica de uno de los grandes éxitos de la literatura juvenil de los últimos años.

El hijo de la presidenta de EEUU, Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), y el príncipe Henry (Nicholas Galitzine) comienzan a caerse bien cuanto más tiempo pasan juntos, hasta que terminan teniendo un romance secreto. Rojo, blanco y sangre azul es previsible y cursi, muy curi en algunos momentos. Sin embargo, es una película con buena factura que le da aire de gran película, en parte por su reparto como Uma Thurman haciendo de presidenta demócrata de EEUU o el británico Stephen Fry haciendo de rey inglés.

Uma Thurman como presidenta en el despacho Oval.

Los norteamericanos no terminan de saber adaptar las historias de la realeza europea y caen en demasiados clichés. No es Princesa por sorpresa con Julie Andrews y Anne Hathaway pero evidentemente no llega a la altura de la serie The Crown. La historia está muy orientada al resultado final, deben tener un romance secreto. Porque, ¿realmente habría una crisis diplomática entre EEUU y Reino Unido porque el hijo de Donald Trump y el príncipe Harry se hubieran liado a puñetazos en una fiesta por ejemplo?

Seguro que hubieran acaparado horas y horas de TV y páginas y páginas de prensa, especialmente la llamada amarilla. Pero en la película abordan el tema como una cuestión de Estado. De hecho, le dan una importancia al hijo de la presidenta de EEUU como si la figura de la primera dama o el rey consorte se tratara. Por ejemplo, el hijo de la presidenta de EEUU da una gran fiesta de Nochevieja en los jardines de la Casa Blanca y es todo un evento nacional. Un hijo que quiere dedicarse a la política y pasa gran parte de la película intentando demostrar que no sólo es una cara bonita.

Rojo, blanco y sangre azul es una película entretenida para ver en casa. Película con gran factura y un gran reparto, dos protagonistas guapísimos y además bien interpretados. Sin embargo, Rojo, blanco y sangre azul no termina de sacudirse ese aire de film de sobremesa del fin de semana de Antena 3. Será por lo inverosímil de tantas situaciones protocolarias, ¿el hijo de la presidenta de EEUU representado al país en eventos internacionales?