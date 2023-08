Seguro que habéis fantaseado alguna vez con cómo hubiera sido vuestra vida si hubierais tomado una decisión distinta, haber estudiado otra cosa, no haber dejado aquel trabajo, haberte ido a vivir a aquella ciudad… Pero la vida, o el destino, no sólo la determinan nuestras decisiones, también tiene mucho que ver el azar.

Pequeñas casualidades precisamente trata de cómo el azar puede determinar nuestra vida, y en esta película francesa jugando con el efecto mariposa veremos cómo hubiera sido en el caso de Julia, nuestra protagonista. Empezamos en Ámsterdam, donde está estudiando piano y están viendo por la televisión cómo está cayendo el muro de Berlín. El grupo de amigos decide coger un autobús esa misma noche para viajar a la capital alemana y ser testigos en directo. El pasaporte se le cae del bolso, en un caso se dará cuenta y en otro no. En un caso cogerá el autobús y en el otro no. En uno conocerá a un chico alemán y en el otro evidentemente no.

Y aquí empieza la primera bifurcación de Pequeñas casualidades porque vamos a ver cómo hubiera sido su vida en un caso y en otro. Dos películas en una. Si bien es cierto que esta historia la pudimos ver en 1998 en Dos vidas en un instante, con Gwyneth Paltrow donde nos contaba cómo hubiera sido su vida si hubiera cogido o no aquel metro, en Pequeñas casualidades lo interesante es que la historia se sigue bifurcando.

De esta forma, veremos como la Julia que no coge ese autobús también tendrá un momento clave en el que habrá otra bifurcación. En Pequeñas casualidades vamos a ver hasta 4 líneas temporales de Julia y las vidas que hubiera tenido en cada uno de los casos, se diferencian claramente por el peinado, el vestuario…

El trabajo que hace su protagonista es brutal, porque interpreta al mismo personaje desde 4 puntos de vista totalmente diferentes. Y aunque en alguna ocasión de Pequeñas casualidades os perdáis con algunos detalles, no tanto con la línea temporal porque se diferencian claramente sino con qué le pasó exactamente a cada Julia porque al final no es tan importante.

Lo destacable en este caso es cómo a veces el camino que creemos que será el más feliz no tiene por qué serlo y a la inversa, porque al mismo tiempo a esa persona no pararán de seguir pasándole cosas y el director podría haber tomado infinitos caminos, pero afortunadamente sólo se queda con 4.