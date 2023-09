Woody Allen, sobre Rubiales: "Es difícil imaginar que una persona pueda perder su trabajo por dar un beso"

Woody Allen está presentando su último proyecto como director de cine en el Festival de Venecia. Se trata de la película número 50 de su extensa carrera, un film titulado Golpe de suerte que llegará a España el próximo 17 de septiembre.

En una entrevista concedida a El Mundo, ha hablado de muchos asuntos, entre ellos, el caso Rubiales. "Es difícil entender que una persona pueda perder su trabajo y ser penalizada de esa manera por dar un beso a alguien", opinó. "No se escondieron, ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era sólo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso?", añade el director de cine.

"Fue claramente a la vista de todos y ella no estaba en peligro", continua Allen, y matiza que "ella tiene todo el derecho a dejar claro que no quiere, y él tiene el deber de pedir disculpas y de asegurar que no lo volverá a hacer. Y hecho eso, seguir los dos adelante".