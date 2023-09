Andrés Arconada habla esta semana de la película francesa Las dos caras de la justicia pese a que "no soy muy defensor del cine francés que nos está llegando, un cine bastante irregular y bastante malo en general". Sin embargo, Las dos caras de la justicia considera que sí es una "grandísima película" que "he seguido con mucho interés a pesar de sus 2 horas de duración en las que los personajes no paran de hablar, es una película intensa".

Las dos caras de la justicia aborda el programa que existe en Francia desde 2014 para que los delincuentes que cumplen condena en las cárceles francesas se puedan reunir con sus víctimas, lo que el sistema francés llama "una justicia reparadora". La película trata sobre "esos diálogos y encuentros".

Pero no sólo veremos las reuniones sino la preparación de las mismas. Judith, Fanny y Michel forman parte de un programa de supervisores profesionales y voluntarios de estas reuniones entre víctimas y verdugos. Y por otro lado seguiremos algunas de las historias, como Gregoire, Nawelle y Sabine, víctimas de robo, o Chloe, víctima de incesto y de violación.

El crítico de Libertad Digital y esRadio explica que "los espectadores podrán ver en esta película la cara oculta es la justicia, que a veces sirve para algo y otras veces no sirve para nada". En definitiva cree que Las dos caras de la justicia es una "película muy interesante, una película totalmente distinta y totalmente recomendable".