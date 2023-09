Andrés Arconada habla esta semana de la película española La voz del sol, "una película que me ha gustado mucho porque emocionalmente me ha llegado". La película no cuenta "grandes cosas" pero "lo hace desde un punto de vista muy humano".

La voz del sol está basada en un libro que cuenta la historia real de un estadounidense que vivió su infancia y adolescencia en Francia debido a que su padre era el embajador en el país vecino. Este joven fue criado por un matrimonio español que trabajaba en esa casa, Maruja y Manolo (Carmen Machi y Karra Elejalde). Se trata de un matrimonio exiliado en París durante la dictadura franquista.

Maruja decide afrontar su pasado y comienza un viaje junto a Manolo y el joven Alan Jolis, tras convencer a sus padres, a sus orígenes en España. Un verano ambientado en los años 60 y con los Sanfermines de fondo. Un camino en el que tendrá que asegurarse de que el joven Alan se convertirá en un buen hombre. A su vez, Manolo y Alan aprenderán a disfrutar de su presente y centrarse en el futuro. Un recorrido tanto físico como profundamente emocional para todos ellos.

El crítico de Libertad Digital y esRadio destaca de La voz del sol "la sensibilidad extrema con que está contada la historia y unos personajes cercanos, entre otras cosas por la interpretación de Carmen Machi y Karra Elejalde. La voz del sol "no tiene una edad determinada, gustará tanto a niños como a jóvenes".

La voz del sol se estrena este viernes 22 de septiembre en todos los cines de España.