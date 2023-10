Anverso amable, pero no por ello menos eficaz, de las sátiras sociales de Adam McKay (La gran apuesta, El vicio del poder, No mires arriba...) la aquí presente Golpe a Wall Street convierte a Paul Dano en Keith Gill, un humilde inversor que, en 2021 y desde el sótano de su casa, consiguió poner en jaque a las élites económicas convirtiendo la empresa GameStop en un valor candente en la bolsa.

Las coordenadas básicas del cine de McKay perviven en la de Graig Gillespie, una historia real, reciente y con un reparto de estrellas. El tono cómico y un ritmo eminentemente rápido, que pasa incluso por encima de innecesarias explicaciones, allana el camino para un filme que antepone el entretenimiento a la denuncia. El director no oculta su referencia inmediata, La gran apuesta, casi tanto como la actualidad de una historia cuyos coletazos todavía se sienten, pero a partir de ahí rebaja la tensión de una manera adecuada: aquí no hay ruptura de la cuarta pared, tuteos al espectador ni griterío enfervorecido.

Lo que se ha quedado por el camino, y casi mejor porque convierte la película en una experiencia más humilde pero más soportable, es la chapa aleccionadora de las últimas películas de McKay. La película de Gillespie, quien por lo variado de su filmografía podría ser tachado con ese terrible término de "artesano", analiza las asimetrías de un sistema amañado, pero lo hace primando los personajes por encima del discurso. Golpe a Wall Street funciona como un elogio al americano medio, al ejército de "calderillas" que consiguieron acabar con todo un fondo de inversión, en un relato ágil que no pretende distanciarse del gran corpus de películas "normales" fingiendo activismo o modernidad sino potenciando cierta ternura a la hora de retratar a los personajes.

Golpe a Wall Street no es tanto un alegato político como una comedia sobre la pervivencia del poder en una sociedad donde el simulacro, o la falsedad, parece ser la única regla vigente. Basándose en el trabajo casi coral de un excelente elenco, Gillespie no carga las tintas de la demagogia y buscar retratar con cercanía a casi todos sus personajes, incluso los villanescos. El resultado es una película menos fiera pero mucho más clara y popular, que no populista, que las últimas sátiras de Hollywood.