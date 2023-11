Andrés Arconada habla esta semana de una película muy esperada, la última de Ridley Scott, Napoleón. Una película que en su versión cinematográfica dura dos horas y media pero que cuando se estrene en streaming, es decir, en la plataforma de su productora, Apple TV+, tendrá una duración de más de 4 horas.

El crítico de Libertad Digital y esRadio cree ahí, en la diferencia de metraje, radica uno de los problemas de Napoleón, el biopic de esta figura clásica y mítica que fue Napoleón. "La película empieza en la revolución francesa y va dando saltos a distintos momentos cumbres en la vida del emperador, sobre todo en la parte oficial de las guerras en las que estuvo y las que intervino". Por eso considera Arconada que "hay demasiados saltos y muchos de esos momentos importantes no están bien explicados, quizás lo estén mejor en la versión extendida".

Ridley Scott pone mucho el foco en la parte de la vida íntima de Napoleón, especialmente su relación con Josefina, "algo que a mí me trae totalmente sin cuidado, es decir, me desliga un poco de la forma e incluso de la intensidad que debería tener esta película que desde mi punto de vista no emociona, ni siquiera Joaquin Phoenix". Andrés Arconada subrayada que "es un actor al que le debemos grandes interpretaciones, también algunas excesivas, pero en esta ocasión no da con la clave del Napoleón". Quizás, "si veo la versión completa de 4 horas, puedo decir otra cosa".

Joaquin Phoenix que ya trabajó con Ridley Scott interpretando a otro emperador, en este caso romano, Cómodo, en Gladiator. Pero en esta ocasión, "no dejo de ver al actor desde el primer segundo hasta el último de la película, muy bien realizada y muy bien hecha por otro lado, y en la que todos los actores que intervienen están bien". Sin embargo, Arconada cree que Napoleón es "una película floja, al menos a mí me produce cierto sopor ya que no me conduce a nada y no me cuenta nada nuevo que no se haya visto ya en otras producciones donde se trata la figura mítica de este emperador".