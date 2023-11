El primer beso de Emma y Josh fue en un campamento escolar cuando eran adolescentes. Fue idílico, una gran primera historia de amor. Sin embargo, luego ambos siguieron su propio camino en el que exploraron con numerosas parejas en sus etapas universitarias para finalmente acabar de nuevo juntos, ahora con las cosas mucho más claras, formar una familia.

En principio sería una historia ideal: descubrieron juntos el amor, experimentaron con otras personas y terminaron siendo felices y teniendo dos hijas. Tras 10 años de matrimonio, parecen haberse olvidado del sexo y han centrado todas sus energías en la maravillosa familia que tienen.

El problema surge cuando las dos niñas se van a un campamento y se quedan solos en casa, el nido vacío. Sin responsabilidades de horarios de comidas, recogidas del colegio o clases extraescolares, ¿a qué dedican tanto tiempo? Deciden, como el que elige el menú del día, que es tiempo de tener sexo sin cerrar la puerta, sin miedo a ser pillados infraganti o a tener que hacer poco ruido. Pueden hacer lo que quieran, ¿pero es lo que les apetece?

Esta es la premisa de The end of sex (El fin del sexo) que estrena Movistar Plus+, una comedia sexual estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto y que se adentra de una forma incómodamente divertida a la intimidad de una pareja casada, o mejor dicho cansada, que intenta recuperar la chispa sexual en su matrimonio.

Ambos se dan cuenta, tras un encuentro infructuoso en el que ambos fingen el orgasmo, de que su papel como padres y sus carreras profesionales han hecho que se olvidaran de la importancia del sexo en su relación. La crisis en su matrimonio se destapa sin que la hayan visto venir.

Pero esta semana precisamente sus trabajos no contribuyen a que tengan la mente alejada del sexo. Josh trabaja en una agencia de publicidad en el que los anuncios son cada vez más sexualizados, aunque lo que estén vendiendo sea fruta. Para colmo tiene como compañera a una millenial que huye del compromiso y vive muy activamente su vida sexual, que además se la cuenta con todo lujo de detalles.

En el caso de Emma se reencontrará con un antiguo compañero de colegio que estaba totalmente obsesionado con ella y que no tiene ningún tipo de filtro, algo que hace que le diga a la cara sin sonrojarse lo mucho que le gusta y las cosas que podrían hacer juntos.

Con esta situación, Josh y Emma deciden que tienen que salir de la rutina para volver a encender esa chispa que les falta. El problema es que todas las decisiones que toman no lo hacen porque sea lo que realmente les apetece sino como una huída hacia adelante, y así salen todas las iniciativas, desde tomar drogas a hacer un trío pasando por realizar fantasías sexuales o acudir a un club de intercambio de parejas. El resultado no es en absoluto el esperado causando situaciones realmente divertidas.

Pero The end of the sex no es sólo una comedia loca y gamberra con diálogos subidos de tono, también tiene mucho trasfondo sobre cómo las parejas abordan el sexo a lo largo de los años y qué importancia tiene realmente el mismo en la relación para ser felices.

El director de The sex of the sex, Sean Garrity, no es la primera que aborda el tema del sexo desde la comedia. Ya lo hizo en 2012 en Mi gran aventura sexual con los mismos protagonistas: Jonas Chernick y Emily Hampshire.

