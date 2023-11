La Navidad está a la vuelta de la esquina y empiezan a llegar los títulos cinematográficos navideños típicos de esta época del año. De esta forma, Andrés Arconada habla esta semana de La Navidad está en sus manos, uno "de esos títulos que van a venir con fuerza ya que tiene una TV fuerte detrás además de a la productora de Santiago Segura, por lo que la publicidad y promoción de la misma está asegurada".

El crítico de Libertad Digital y esRadio explica que La Navidad en sus manos "es una comedia para todo tipo de públicos, desde los más pequeños a los más grandes, y que pretende únicamente divertir".

La Navidad siempre es un momento de unión familiar, de compartir momentos mágicos y de vivir experiencias inolvidables. Todo ello es importante, pero en esas fechas la presencia de Papá Noel es también vital. Y aquí arranca la trama de La Navidad en sus manos, Papá Noel (Santiago Segura) ha sufrido un accidente en la vísperas de Navidad contra la furgoneta del personaje al que da vida un "magnífico" Ernesto Sevilla. Los dos comparten habitación en el hospital y Papá Noel, viendo que no le dan el alta, le hace un encargo muy peculiar a este hombre, repartir los regalos a todos los niños del mundo.

El problema es que el personaje de Ernesto Sevilla "a priori, por su forma de vivir y su forma de ser, no le pega absolutamente nada el papel de Papá Noel". A partir de aquí "el lío está asegurado y habrá que ver si logra o no llevar los juguetes a los distintos hogares, no solamente españoles, sino del mundo". La Navidad en sus manos está dirigida por Joaquín Mazón y en el reparto nos encontramos también a actores como Pablo Chiapella o Joaquín Reyes.

Andrés Arconada destaca de La Navidad en sus manos que "es una película que pretende única y exclusivamente divertir, de esos títulos de los cuales estoy convencido que los espectadores saldrán bastante satisfechos porque llenan de alguna forma las expectativas que pueda tener este tipo de cine familiar".