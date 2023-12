Andrés Arconada se despide en un emotivo vídeo de la que fue duramente más de 30 años su amiga Concha Velasco. El director de esCine es además el biógrafo de la artista, Concha Velasco: Diario de una actriz.

"Querida Concha, querida amiga, querida hermana. Había pensado escribirte una carta con las ideas claras y con ganas de decirte cosas, pero son tantas las emociones que me vienen a la cabeza que me es imposible ordenarlas. Pero sí tengo una cosa clara, cuando el sábado fui a la capilla ardiente del teatro La Latina, donde interpretaste distintas obras, entre ellas El Funeral en el que tú misma te reías de tu propia muerte, tuve una sensación, no solamente al abrazar a tus hijos, sino al darte las gracias.

Durante todos los años que nos hemos tratado, más de 30, hemos sido confidentes, hemos sido amigos, hemos sido compañeros, hemos sido muchas cosas, pero yo te he dado muy poco con respecto a lo que tú me diste en vida, que fue cariño, que fue generosidad y que fue todo verdad, y además muchas risas. Ha habido momentos buenos y momentos malos, que recordábamos en ese libro de memorias que tuve la suerte de escribir y que no cobraste un duro por ello, que me lo brindaste, que me lo diste, que me lo cediste, y eso no se me puede olvidar nunca. Ahí repasamos tu vida, todos tus sinsabores, todas tus grandezas, toda tu verdad y sobre todo, ese amor inmenso que tenías al trabajo.

En este fin de semana hemos oído hablar a compañeros, hemos oído hablar a gente en la televisión, hemos leído... y todos han dicho lo mismo, que eras generosa y que eras una de las más grandes y el público, que en definitiva era para quien tú trabajabas, te lo ha agradecido enormemente haciendo esas largas colas, no solamente en Madrid sino también en Valladolid, en tu ciudad natal, para decirte adiós.

Me cuesta mucho decirte adiós, yo creo que nunca lo voy a decir. Tengo tantas cosas dentro que de alguna forma me acuerdo de esa frase que tú me dijiste una vez ‘nadie se va mientras tú lo recuerdes’ y yo te voy a recordar siempre mientras viva, lo tengo muy claro. Tengo objetos, regalos, cosas que me hiciste y que yo las tengo ahí guardadas siempre como un tesoro, porque he sido fan antes que amigo, porque después fui amigo, porque después fui hermano, porque yo me siento familia tuya, porque así lo hacías tú ver a todos los que te querían, que eran muchos.

Querida, me cuesta mucho decir adiós, pero me queda el consuelo de esa frase que tú dijiste una vez en la que decías, a mí me gustaría que en mi funeral mi capilla ardiente fuera en un teatro y estuviera lleno sin localidades, y eso pasó el otro día en La Latina, sin localidades y con un larguísimo aplauso que puso final a esa estancia, esa última estancia que tuviste con tu público. Gracias Concha".