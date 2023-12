Muere el actor Ryan O'Neal, protagonista de 'Love Story', a los 82 años

El actor estadounidense Ryan O'Neal, protagonista de la película Love Story, ha fallecido este viernes a los 82 años, según ha confirmado su hijo, Patrick, en su cuenta de Instagram.

"Esto es lo más difícil que he tenido que decir, pero aquí vamos. Mi papá ha fallecido hoy, con su amoroso equipo a su lado apoyándolo y amándolo como él haría con nosotros", ha escrito su hijo en una publicación acompañada de la imagen de una puesta de sol.

Su mayor éxito como actor fue coprotagonizar el melodrama Love Story (1970), con la actriz Ali MacGraw, trabajo que le supuso una nominación al premio Oscar. Tras esto, tuvo una carrera irregular pero en la que pudo acumular grandes trabajos protagonizando largometrajes como ¿Qué me pasa doctor? (1972), Luna de Papel (1973), junto a su hija Tatum, y una de las grandes películas del director Stanley Kubrick, Barry Lyndon.

Fue perdiendo relevancia progresivamente en Hollywood hasta quedar relegado a trabajos esporádicos en la década de los noventa, como el largometraje The Man Upstairs (1992) junto a Katherine Hepburn, o la película de suspense y comedia Zero Effect, dirigida por Jake Kasdan.

En el ámbito personal, tuvo varias aventuras amorosas y se casó en diferentes ocasiones, la primera de ellas en el 1963 con la actriz Joanna Moore, con la que tuvo dos hijos, Tatum y Griffin, antes de divorciarse en 1966 y perder su custodia debido a su alcoholismo y consumo de drogas.

Su segunda mujer fue Leigh Taylor-Young, con la que tuvo un hijo, Patrick, pero su matrimonio más famoso fue el tercero, con la reconocida actriz Farraw Facett, del que nació su último hijo, Redmond. Fue una relación turbulenta por el temperamento volátil e infidelidades de Ryan, por lo que se divorciaron en 1997 después de que Facett le encontrara en la cama con la actriz Leslie Stefanson. Tras ese incidente volvieron a retomar su relación en 2001 y estuvieron juntos hasta el fallecimiento de la actriz en 2009.

En 2012, tres años después de que Fawcett falleciera de cáncer, O'Neal publicó sus memorias Both of Us: My Life with Farrah, en las que daba su versión del vínculo que mantuvo con el ícono femenino y trataba de encauzar su relación familiar tras un largo distanciamiento con su hija, la oscarizada actriz Tatum O'Neal.

Tuvo una relación difícil con sus tres hijos mayores, llegando su hija Tatum a describir abusos físicos y emocionales en su autobiografía A Paper's Life, y en 2007 tuvo que pagar una fianza por haber agredido con una pistola a su hijo mayor, Griffin. Sin embargo, en 2011, padre e hijos consiguieron reconciliarse gracias a un libro y un programa de televisión que compartieron.

"Compartiré el legado de mi padre para siempre. No me detendrán las voces externas que digan cosas negativas. Si decides hablar mal de mi padre, aunque no tengas ni idea de lo que estás hablando, se te llamará la atención", recalcó su hijo Patrick en el comunicado de este viernes.