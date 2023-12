Andrés Arconada habla de El peor equipo del mundo, una historia basada en hechos reales que desencadenó el histórico 31-0 que Australia metió al equipo nacional de fútbol de Samoa Americana. Aquella derrota sin paliativos provocó que llegara a la pequeña isla un entrenador muy particular, un holandés (Michael Fassbender), "un señor que tiene ataques de ira y que para él entrenar a un equipo así es un castigo". La misión del nuevo entrenador es conseguir clasificar a Samoa Americana para el mundial del 2014 que tuvo lugar en Brasil.

El crítico de Libertad Digital y esRadio explica que El peor equipo del mundo se puede enmarcar en el "cine típico que llega a las carteleras en estas fechas de Navidad, un cine muy amable pero que necesita más fondo, más argumento y más entidad". De esta forma considera que El peor equipo del mundo es una "película amable" pero predecible, "desde el minuto 3 de la historia, cuando llega el entrenador a Samoa Americana, ya sabes muy bien cómo va a ir la película, cómo va a acabar, los buenos sentimientos, las dificultades de todo tipo que se va a encontrar... en fin, todos los elementos que suele traer este tipo de cine".

No obstante, Andrés Arconada considera que los actores está por encima de la película, "e gustan los intérpretes de El peor equipo del mundo, creo que están muy bien y muy especialmente Michael Fassbender, que lo mismo sirve para un rato que para un descosido". Es "un actor con tal entidad que en este caso metiéndose en la comedia resulta, no solamente creíble, en el papel de este personaje que es bastante histriónico, sino que tiene que demostrar la humanidad, o la no humanidad en muchos momentos, de este particular entrenador".

Sin duda, "Fassbender es lo mejor de la película, que la consigue salvar, junto con el resto del reparto, como todos los que conforman el equipo de fútbol, el presidente...".

En definitiva, El peor equipo del mundo es una "película para pasar el rato, de esas películas que no nos van a ofrecer nada nuevo y que son de usar y tirar en el buen sentido, es decir, ves y a la semana la has olvidado totalmente, pero os puede hacer pasar el rato".