Abordar un drama amoroso obrero sin condescendencia no es cosa fácil, e impregnarlo de un aroma cinéfilo a Godard, Bresson o Chaplin sin necesariamente asumir sus pretensiones (pese a que la referencia más explícita del filme sea Los muertos no mueren, la comedia zombi de Jim Jarmusch), también. Fallen Leaves es un romance otoñal en el que el finlandés Aki Kaurismäki perpetúa su interés por las clases bajas con su característico humor seco y sensibilidad atenta y que cuenta con unos estupendos Alma Pöysti y Jussi Vatanen como Ansa y Holappa, dos trabajadores en paro cuyos sucesivos y accidentados encuentros pueden dar (o no) lugar a algo más.



Seleccionada por Finlandia como posible finalista a los Oscar y ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, Fallen Leaves es cine de autor pero cine sencillo; un ejercicio de narración honesto y puro despojado de dobles intenciones que requiere sintonizar con su particular sentido del humor.

El autor de La chica de la fábrica de cerillas reduce el octanaje de la fábula de estos dos asalariados de Helsinki con bonhomía y una serenidad que añade candidez pero no quita negrura al romance. Esta sinceridad descarnada, que no excluye cierto registro de cuento de hadas por la pureza casi infantil con la que Kaurismaki redondea sus secuencias, sería imposible con otros actores y sin el finlandés tras las cámaras. Fallen Leaves es una película de tal franqueza que no necesita acometer la búsqueda de segundos significados: todo lo que es es todo lo que se presenta -con un notable colorido- ante los ojos del espectador.

Que no acabe de cruzar la frontera del dramón es algo que se agradece aunque también es, sin embargo, un arma de doble filo y uno puede correr el riesgo de quedarse corto con semejante frugalidad de recursos. La película en ocasiones se adentra sin miedo en la intrascendencia en un ejercicio de cine de autor exclusivo para entusiastas de Kaurismäki pero, afortunadamente, sale bien librada debido a ese brillo de inteligencia en su ingenuidad y la buena y solitaria atmósfera (casi "noir") de sus exteriores: el film, menor como es, tiene una mirada mucho más limpia que cualquier avispado descubridor de joyas de festival.