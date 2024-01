Unos ladrones especializados en robar obras de arte son reclutados por la Interpol para robar a un grupo criminal que planea un atentado que puede costar numerosas vidas. La organización va a trasladar en un avión una gran cantidad de oro con la que pagarán el atentado, por lo que la Interpol encarga a los ladrones que se hagan con el cargamento. Si no hay oro, no hay atentado.

Esta es la premisa de Lift: Un robo de primera clase, una película que llega a Netflix este fin de semana y que, a priori, prometía mucho. En primer lugar por su director, F. Gary Gray, especialista en películas de acción como The italian job, Men in Black: International o la octava entrega de la saga Fast and Furious. También por su reparto, encabezado por Kevin Hart, Sam Worthington, Jean Reno o la española Úrsula Corberó. Incluso por la trama, un grupo variopinto de ladrones con diferentes cualidades que realizan robos imposibles, aunque manida, funciona como un reloj suizo cuando está bien hecha. No es el caso de Lift: Un robo de primera clase.

La película de Netflix es de esas películas olvidables en cuanto termina, de las que el espectador tiene en todo momento la sensación de que falta algo, empezando por un gran líder. Si en Ocean’s eleven el jefe del grupo era George Clooney, con Brad Pitt como mano derecha, en esta tenemos que conformarnos con Kevin Hart dando vida a Cyrus Whitaker. El actor norteamericano es un gran cómico que ha hecho reír en numerosas películas, como en las nuevas entregas de Jumanji, pero no tiene el empaque suficiente para afrontar un papel así, no es creíble.

Otro de los problemas de Lift: Un robo de primera clase es que está mal escrita, en numerosas ocasiones para poder encajar la trama hay elementos que no tienen ningún tipo de sentido. Por ejemplo, los terroristas trasladan el cargamento de oro de miles de millones de dólares en un avión comercial en cuyo pasaje se infiltran los ladrones. ¿Los terroristas tienen un cargamento de miles de millones de dólares y lo trasladan en un avión comercial?

Otro de los puntos negativos es la previsibilidad. La encargada de reclutar a la banda es la agente de la Interpol Abby Gladwell (Gugu Mbatha-Raw) que tuvo una relación en el pasado con Cyrus Whitaker, ¿qué pasará entre la agente que quiere seguir por el buen camino y el ladrón que ‘sólo roba a los que no lo necesitan’? Por cierto, en cada plano que comparten Kevin Hart y Gugu Mbatha-Raw, la actriz se lo come literalmente.

Lift: Un robo de primera clase podría haber sido una loca comedia que parodia el género, pero tampoco. El resto de actores del reparto están bien, hacen lo que pueden con el guión que les ha tocado defender. El problema es que son personajes estereotipados y tan endulzados que terminan hasta por irritar. ¡Qué son ladrones y parecen monjes budistas por momentos!

Mención aparte merece Úrsula Corberó, que poco a poco pero con paso firme se está haciendo una carrera en Hollywood. Esta película es la última de una serie de títulos internacionales con grandes presupuestos, como Snake Eyes: El origen. Sin lugar a dudas la serie La casa de papel, y más recientemente El cuerpo en llamas en la misma plataforma, le ha dado una proyección internacional. Muestra de ello es su participación el el programa norteamericano The Tonight Show Starring Jimmy Fallon donde contó su encuentro con Madonna en un avión. Seguro que ese encuentro en el avión fue más interesante que la trama de Lift: Un robo de primera clase.