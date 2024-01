Es curioso lo que hace el paso del tiempo. Cualquiera menos tú, que hace diez años sería el enésimo y perezoso intento de comedia romántica de Hollywood, ahora se puede saludar como un pequeño soplo de aire fresco a su llegada a las carteleras. Será el streaming (que, efectivamente, ha seguido cultivando el género en productos de generalmente bajo nivel creativo); serán los furibundos aires de justicia social "woke" que han atenazado la industria y un género hasta ese momento pingüe pero basado ¡cuidado! en jugar con los roles de género… o será simplemente las modas. Pero hace muchos años ya que películas como 50 primeras citas, La boda de mi mejor amigo, 27 vestidos y otras mil películas similares no aparecen adecuadamente empaquetadas por un gran estudio.

Cualquiera menos tú, adaptación libre de Mucho ruido y pocas nueces, viene a romper esa racha y sus modestos pero adecuados resultados de taquilla en Estados Unidos parecen refrendar el atractivo de una propuesta basada, como aquellas citadas, en la construcción como estrellas de cine de sus dos protagonistas, en este caso Sidney Sweeney (Euphoria) y Glen Powell (Top Gun: Maverick), en cuya química reposa la práctica totalidad de la película de Will Gluck. Otro aspecto a reivindicar en una cinematografía que se ha apoyado demasiado en franquicias y sagas que ahora parecen por primera vez mostrar signos de agotamiento.

Y ante eso, mejor retornar al pasado y darse un pequeño baño de humildad. La película reposa exclusivamente en los hombros de Sweeney y Powell, o más bien, en sus torneados e increíbles cuerpos, que Gluck no duda en lucir con cierta saludable caradura, dado que -como dicen en la película- en Australia ahora mismo es verano. Es la labor de los dos actores, no especialmente reseñable pero siempre amable y carismática, lo que convierte Cualquiera menos tú en una película probablemente no demasiado memorable pero definitivamente entretenida. El director, que anteriormente hizo la muy pasable Rumores y mentiras con Emma Stone (también una adaptación libre a las coordenadas del cine adolescente, en este caso de La Letra Escarlata) así lo entiende, permitiéndose incluso, ¡albricias!, la primera escena de sexo en mucho tiempo en el cine más comercial de un estudio.

Por lo demás, la película trata de trabajarse la cadena de continuos engaños que caracterizan la obra poniendo cosas que mirar en el plano -casi siempre, como decimos, los cuerpos en bikini de los dos bimbos- al tiempo que se reserva alguna broma sobre los nuevos clichés rechazados por las nuevas generaciones. Dicho de otra manera: Cualquiera menos tú se mantiene payasa, boba y honesta durante los ciento y poco minutos que dura, y está lo suficientemente bien hecha para justificarla.