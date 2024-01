Almodóvar, Bayona o Trueba firman contra Milei por reducir la financiación al cine argentino

Más de 300 personalidades internacionales del mundo del cine, entre las que destacan los cineastas Pedro Almodóvar y Alejandro González Iñárritu, apoyaron en un comunicado a la industria cinematográfica de Argentina "frente a las amenazas del gobierno de extrema derecha de Javier Milei".

"El cine argentino se encuentra atravesando momentos extremadamente preocupantes ante la avanzada del gobierno de extrema derecha", asegura el comunicado al que se adhieren los firmantes.

Los directores de cine Pedro Almodóvar, Aki Kaurismäki, los hermanos Jean Pierre y Luc Dardenne, Alejando González Iñárritu, Juan Antonio Bayona, Isabel Coixet, Justine Triet, Fernando Trueba, Pablo Larraín u Olivier Assayas son algunos de los autores que figuran en el largo listado.

También son firmantes los intérpretes Isabelle Huppert, Maribel Verdú, Gael García Bernal, Diego Luna, Juan Diego Botto o Emma Suárez, así como los directores de festivales cinematográficos como el de San Sebastián (España), Venecia (Italia) o Karlovy Vary (República Checa).

El documento, según recoge EFE, se inicia con las palabras del cineasta brasileño Walter Salles, realizador de filmes como Central do Brasil (Estación central de Brasil, 1998) o Diarios de motocicleta, elogiando la cinematografía argentina, a la que considera "una fuente de admiración e inspiración en todo el mundo". "Por la excelencia de sus directoras y directores, por sus apasionantes actores, por sus excepcionales artesanos. Como dice Martin Scorsese, la cultura no es una mercancía cualquiera, sino una necesidad. Pertenece a un país, no a partidos políticos", asegura Salles.

El documento, promovido por el colectivo Cine Argentino Unido, recuerda que el éxito internacional de las películas argentinas entre el público y la crítica global "no hubiese sido posible sin políticas públicas de fomento a la cultura y sin la Ley de Cine que otorga fondos específicos para la actividad".

Aunque aún está pendiente de ser aprobada por el Congreso de la Nación, la denominada ley ómnibus pretende reducir la financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). "Bajo el pretexto de la eficiencia económica, (el Gobierno) busca despojar a la sociedad de una herramienta vital para el ejercicio de la ciudadanía: la cultura", concluye el comunicado.

Ha habido decenas de movilizaciones en las últimas semanas en el país y más de 20.000 personalidades han firmado una solicitud en defensa de la cultura.

Otra campaña, este caso en video, con protagonistas como Ricardo Darín, Darío Grandinetti, Natalia Oreiro o Mercedes Morán, pidieron a los legisladores que no permitan que los capítulos culturales de la ley ómnibus salgan adelante.