Andrés Arconada habla esta semana de una película, "yo ya no sé si interesante, pero sí controvertida desde luego". Se refiere a Pobres criaturas de Yórgos Lánthimos, "un director griego que saltó a la fama ya con una película que a todos nos descuadró un poco tanto en el lenguaje como en la forma". Su anterior película, La Favorita, es "la más popular y funcionó muy bien en taquilla.

En esta ocasión "nos llega con todo un experimento en el que entra en la moda del blanco y negro, del color brillante, un color casi de tecnicolor... para contaros una historia extraña, muy extraña". En Pobres criaturas adapta el libro homónimo de Alasdair Gray y mezcla el drama y la ciencia ficción.

Pobres criaturas nos cuenta la historia de "una mujer que se suicida y que de pronto la vemos en casa de un científico muy particular que da clases en la Universidad y que ha creado una criatura a modo de Frankenstein". Una criatura a la que "da vida casi como si fuera un bebé que va aprendiendo, no solamente el lenguaje, sino la forma de comportarse". El punto de inflexión será cuando "esta mujer descubre su sexualidad y la explota al máximo, marchándose además con un abogado emprendiendo un largo viaje por todo el mundo, sometiéndose a todo tipo de experiencias sexuales, algunas muy desagradables, y que el espectador entrará o no en el juegos que nos propone este director".

El crítico de Libertad Digital y esRadio cuenta cómo "en el pase de prensa al que asistí para ver Pobres criaturas veía a gente tan asombrada como yo, que no entendíamos muy bien a la otra parte de compañeros que estaban entusiasmados, riendo incluso secuencias en las que yo no veía ninguna gracia, pero parece ser que el director sí lo marcó como un chiste".

Andrés Arconada explica que "creo que Pobres criaturas es una película muy difícil para el público, que no sé si va a aguantar las 2:30 horas de duración". Una película de la que "se está hablando mucho porque Emma Stone, su protagonista, está llevándose todos los premios de interpretación habidos y por haber y se va a llevar el Oscar, estoy súper convencido". Una Emma Stone a la que acompaña un reparto extraordinario encabezado por Willem Dafoe y Mark Ruffalo, que "están realmente estupendos".

Para Arconada Pobres criaturas "es una película que me inquieta, que me trastoca, que me molesta profundamente y que no sé ni cómo clasificarla, me ha pasado muy pocas veces esto". Pero reconoce que "cuando algo te produce sentimientos, sí me está llegando de una forma u otra el mensaje que me ha querido lanzar este director, así que yo al menos la voy a probar sencillamente por eso, porque el resto no creo que sea una experiencia que vuelva a repetir, no es una película que ni siquiera en el tiempo repita".