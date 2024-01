Un año más los Premios Feroz, que entrega la prensa especializada, premió a las mejores películas y series de la temporada pasada. Los Feroz siempre se habían caracterizado por un guion mordaz que hacían chistes sobre la propia industria, al más puro estilo de Ricky Gervais en Los Globos de Oro. Basta ver por ejemplo el soberbio monólogo de bienvenida de Julián López en 2018.

Un discurso en el que hablaba del caso Harvey Weinstein. Decía que en España tardamos 10 años en copiar a los norteamericanos, pues bien, seis años después se ha dado a conocer un caso el mismo día de la gala de los Feroz. El diario El País recogía este viernes que tres mujeres de la industria del cine acusan al director Carlos Vermut (Magical Girl) de "violencia sexual". El director reconocía al periódico haber tenido en ocasiones sexo duro, pero siempre consentido.

En el guion de la gala no hubo ni una sola palabra, tampoco en los agradecimientos al recoger los premios. Sólo María Guerra, presidente de la AICE, habló de lo sucedido en su discurso. La gala, presentada por Brays Efe y Coria Castillo, fue aburrida. Sólo el momento protagonizado por Coria al más puro estilo de Isabel Gemio en ¡Sorpresa, Sorpresa! entre el público levantó las risas del mismo. De hecho, dos chicas del público salieron al escenario para entregar un premio.

Pero de la mordacidad de años anteriores, ni rastro. Como en 2019 cuando Ingrid García Jonsson le decía a Leticia Dolera que podía presentar la gala gracias a no estar embarazada, en referencia a cuando Dolera prescindió de Aina Clotet en su nueva serie tras comunicarle su estado.

El chiste más mordaz de la noche no fue para alguien de la industria del cine, sino contra Pablo Motos. Brays Efe preguntaba a Andreu Buenafuente por su papel en El otro lado: "En la serie interpretas a un presentador que se convierte en un fantasma al que le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. Para prepararte, ¿cuántas horas has visto de El Hormiguero?

‘La Mesías’ y ‘20.000 especies de abejas’

En cuanto a los premios, en el apartado televisivo no hubo sorpresas ya que fue de lo más predecible. La Mesías, de los Javis, arrasó. Ganó el premio a mejor drama, mejor guion y todos los premios actorales. En mejor comedia, la única en la que no competía La Mesías, ganó Poquita fe de Movistar Plus+. Una pena que producciones como El hijo zurdo o El cuerpo en llamas se fueran de vacío. Por cierto que Úrsula Corberó dejó claro una vez más que ya tiene categoría de estrella, era la más buscada y fotografiada.

En cine estuvo mucho más repartido. Así la mejor comedia fue para Robot Dreams mientras mejor drama para 20.000 especies de abejas. SIn embargo, mejor dirección fue para J Bayona por La sociedad de la nieve. La más de 1.300 personas que habían pagado una entrada para asistir a la gala celebrada en el Palacio de Vistalegre dejaron claro cual era la película que más les había gustado. Cada vez que se mencionaba el título de La sociedad de la nieve el aplauso era abrumador. En cuanto al guion fue para Upon Entry (La llegada). Como ven, parecía la pedrea del sorteo de Navidad.

En cuanto a la parte actoral sí fue más previsible. Malena Alterio por Que nadie duerma y David Verdaguer por Saben Aquell partían como los favoritos y no defraudaron.

Lista completa de ganadores de los Premios Feroz

CINE

Mejor película dramática

20.000 especies de abejas

Un amor

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Upon Entry (La llegada)

Mejor película de comedia

Bajo terapia

Las chicas están bien

Mamacruz

Robot Dreams

Te estoy amando locamente

Mejor dirección

J. A. Bayona por La sociedad de la nieve

Isabel Coixet por Un amor

Víctor Erice por Cerrar los ojos

Elena Martín Gimeno por Creatura

Estibaliz Urresola Solaguren por 20.000 especies de abejas

Mejor actriz protagonista de una película

Malena Alterio por Que nadie duerma

Laia Costa por Un amor

Kiti Mánver por Mamacruz

María Vazquez por Matria

Carolina Yuste por Saben aquell

Mejor actor protagonista de una película

Alberto Ammann por Upon Entry (La llegada)

Enric Auquer por El maestro que prometió el mar

Hovik Keuchkerian por Un amor

Manolo Solo por Cerrar los ojos

David Verdaguer por Saben aquell

Mejor actriz de reparto de una película

Ane Gabarain por 20.000 especies de abejas

Luisa Gavasa por El maestro que prometió el mar

Patricia López Arnaiz por 20.000 especies de abejas

Aitana Sánchez-Gijón por Que nadie duerma

Ana Torrent por Cerrar los ojos

Mejor actor de reparto de una película

La Dani por Te estoy amando locamente

Luis Bermejo por Un amor

José Coronado por Cerrar los ojos

Oriol Pla por Creatura

Hugo Silva por Un amor

Premio Feroz DAMA al mejor guión de una película

20.000 especies de abejas

Un amor

Cerrar los ojos

Creatura

Upon Entry (La llegada)

Mejor música original

Cerrar los ojos

Que nadie duerma

Robot Dreams

La sociedad de la nieve

Te estoy amando locamente

Mejor tráiler

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

Saben aquell

La sociedad de la nieve

Te estoy amando locamente

Mejor cartel

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

O corno

Hermana muerte

Robot Dreams

SERIES

Mejor serie dramática

El cuerpo en llamas

El hijo zurdo

La Mesías

Rapa

Selftape

Mejor serie de comedia

Citas Barcelona

Esto no es Suecia

El otro lado

Poquita fe

Mejor actriz protagonista de una serie

Úrsula Corberó por El cuerpo en llamas

Lola Dueñas por La Mesías

Macarena García por La Mesías

Esperanza Pedreño por Poquita fe

Ana Rujas por La Mesías

Mejor actor protagonista de una serie

Javier Cámara por Rapa

Roger Casamajor por La Mesías

Raúl Cimas por Poquita fe

Patrick Criado por Las noches de Tefía

Quim Gutiérrez por El cuerpo en llamas

Mejor actriz de reparto de una serie

Amaia Romero por La Mesías

Irene Balmes por La Mesías

Tamara Casellas por El hijo zurdo

Julia de Castro por Poquita fe

Carmen Machi por La Mesías

Mejor actor de reparto de una serie

Andreu Buenafuente por El otro lado

Chani Martín por Poquita fe

Albert Pla por La Mesías

Biel Rossell Pelfort por La Mesías

José Manuel Poga por El cuerpo en llamas

Premio Feroz DAMA al mejor guión de una serie

El cuerpo en llamas

El hijo zurdo

La Mesías

El otro lado

Poquita fe

Premio Feroz Arrebato de Ficción

El sueño de la sultana, de Isabel Herguera

La imatge permanent, de Laura Ferrés

O corno, de Jaione Camborda

Sobre todo de noche, de Víctor Iriarte

Teresa, de Paula Ortiz

Premio Feroz Arrebato de No Ficción

Ara la llum cau vertical, de Efthymia Zymvragaki

La mala familia, de Nacho A. Villar, Luis Rojo

La Singla, de Paloma Zapata

Mientras seas tú, de Claudia Pinto Emperador

Samsara, de Lois Patiño

Premio de Honor