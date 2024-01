En el año 2014 un veterano de guerra británico se escapó de la residencia de ancianos en la que estaba ingresado para viajar hasta las playas de Normandía y poder asistir a los actos conmemorativos del Día D. Esa historia ha servido para que el director irlandés Terry Loane la lleve al cine bajo el título El último soldado.

La película, que este fin de semana llega a los cines de España, es una emotiva historia del último soldado británico vivo que desembarcó en Normandía. Un veterano que ha vivido con numerosos fantasmas durante toda su vida y que cree que volviendo a Normandía podrá sanar alguna herida emocional.

El último soldado está protagonizada por Pierce Brosnan que da vida a este veterano de la Segunda Guerra Mundial de 92 años. El actor, que tiene 70 años, ha sido caracterizado para hacernos creer que tiene 20 años más. No sólo es creíble, sino que Brosnan consigue darle la calidez humana que necesitaba el personaje, un hombre que nunca ha entendido que los traten como héroes, "tenía miedo, y el que diga lo contrario miente, eso encaja con tu historia de héroe".

Este veterano de guerra inicia un viaje desde Reino Unido hasta Francia, encontrándose con numerosas personas que no dudan en ayudarlo. Cargado con sus medallas, sólo quiere asistir a los actos por el 75 aniversario del desembarco de Normandía. El desencadenante de este tardío viaje es la muerte de su mujer, también ingresada en la misma residencia tras padecer durante años alzheimer. Artie Crawford, así se llama en la película este veterano, quiere despedirse de su mejor amigo caído en combate y enfrentar las sombras de su pasado que aún lo persiguen.

El director irlandés Terry Loane (Mi socio Mickybo y yo, In the Land of Saints & Sinners) se pone detrás de la cámara para contarnos esta historia inspirada en la vida de Bernard Jordan, un veterano real del Día D. Pierce Brosnan junto a un grupo de secundarios de lujo como Louis Gossett Jr (Oficial y caballero, Raíces), Clémence Poésy (Harry Potter y el cáliz de fuego, Escondidos en Brujas), John Amos (El príncipe de Zamunda, Raíces) y Desmond Eastwood, (90 minutos, Barber), dan vida a un mosaico de personajes que reflejan la humanidad en tiempos de guerra y paz.