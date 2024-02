El bochornoso peloteo de Inés Hernand con Sánchez en los Goya: "¡Eres un icono, presi, te queremos!"

Inés Hernand, uno de los personajes más sectarios de RTVE, protagonizó un momento bochornoso de peloteo a Pedro Sánchez mientras cubría, para el ente público, la alfombra roja de la última gala de los Goya.

Hernand, quien deseaba "la victoria de un gobierno progresista" desde un canal de RTVE, graduada en Derecho y sin formación periodística, fue ubicada con el resto de reporteros para obtener declaraciones. En estas, llegó el presidente del Gobierno y la influencer exclamó: "¡¡¡Pedro!!!". Acto seguido, explicó su presunto chiste: "Pedro Sánchez, obviamente, no Pedro Almodóvar". Viendo que no podía acercar su micro a él, empezó a ponerse nerviosa –"Me están agobiando, chicos"– y se retiró parcialmente alegando: "Está diciendo obviedades".

Pero Hernand no podía dejar pasar la oportunidad de acercarse a su admirado líder y, finalmente, consiguió preguntarle "cuál ha sido la última película que ha visto". Respuesta de Sánchez: "Muchas, no te puedo decir una". Repregunta de la pésima reportera: "¿Te ha gustado La sociedad de la nieve?". De nuevo, el líder del Ejecutivo: "Hombre, no me ha gustado, me ha encantado". Reacción de Hernand, que, inmediatamente, se convirtió en viral en las redes sociales: "¡¡¡Eres un icono, presi, te queremos!!!".

Normal que Inés Hernand pidiera el voto para Pedro Sánchez desde la televisión pública. Si no fuera por el PSOE estaría ahora en algún McDonalds sirviendo Big Macs. Luego necesita a gente como Salvador Sobral para que la saquen de la burbuja en que vive pic.twitter.com/NK9mIhNwm7 — Gamusino Real 🎗️🔻🇪🇸 (@realgamusin) February 11, 2024

No fue el único ridículo de Hernand en los Goya. La graduada en derecho, defensora furibunda de la ideología woke que copresenta un programa con Mercedes Milá en La 1, confundió a María León con su representante e incomodó al cantante Salvador Sobral preguntándole por "Zorra", el engendro musical que representará a España en Eurovisión.

Yo he flipado con las absurdas preguntas que hacía esta 'borrega' a Salvador Sobral. La reacción de él genial, la mejor manera de dejarla en evidencia.#Goya2024 Inés Hernand Los Javis Ana Belen Alba Flores Penélope Cruz Girona Amaia La Sociedad de la Nieve https://t.co/8ZfpL3GCVH — Beatriz (@Holmes_Beatriz) February 10, 2024

La no-periodista señalaba que, con la canción, "se ha reivindicado y se ha reinterpretado un poco el término". El portugués, ganador del citado festival en 2017, negó varias veces haber escuchado el tema y, harto, le preguntó: "¿Tienes algo más de otra cosa?".