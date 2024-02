El éxito rotundo en la taquilla de Bohemian Rhapsody (2018) y Rocketman (2019), sobre Freddie Mercury y Elton John respectivamente, despertaron el interés de los estudios de cine por los biopics musicales. De esta forma, posteriormente han llegado títulos como Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody, Elvis o Respect sobre Aretha Franklin.

En esta ocasión le toca el turno a la estrella del reggae, la primera superestrella surgida del tercer mundo, Bob Marley. La vida del icónico cantante jamaicano ha sido llevado al cine bajo el título Bob Marley: One Love. El primer error de la película, fallida en todos los aspectos, radica en su fuente original, la viuda e hijos de Bob Marley. La familia ha sido la que ha dado el visto bueno final al guion, pasando un filtro demasiado dulce sobre la biografía del cantante.

A diferencia de otros biopics musicales, en los que nos muestran desde los comienzos como aspirantes a cantantes hasta convertirse en superestrellas musicales, Bob Marley: One love comienza en un punto de la vida del cantante que no nos ubica en absoluto. Nos encontramos en una Jamaica al borde la de guerra civil, sin que nos expliquen los motivos, y cómo atentan contra Bob Marley, sin que tampoco profundice en el asunto.

Damos un salto a Londres donde se encuentra preparando su disco Exodus, pero la película tampoco nos muestra en exceso su parte creativa. Lo salpica aquí y allí de marihuana y su visión mesiánica de la vida a través del movimiento del rastafarismo, que como pueden adivinar, sin abordar realmente.

¿Entonces se centra en su vida íntima? Pues tampoco. Si no conoces la vida privada de Bob Marley, tras ver la película puedes suponer que tuvo dos hijos, cuando realmente tuvo 11, reconocidos, de hasta 9 mujeres distintas. El director entiende que mostrar en una escena a Bob Marley tocando la guitarra y apareciendo niños, como si del videoclip Heal the World de Michael Jackson se tratara, ya da a entender este aspecto de su vida.

Bob Marley: One love no tiene estructura ni ritmo, y esto es un pecado en una película musical. Ni siquiera el director Reinaldo Marcus Green, que también dirigió El método Williams con Will Smith, deleita a los fans de Bob Marley con actuaciones de sus canciones, más allá de una escena. Una película con la que la familia ha querido rendir culto al desaparecido Bob Marley y que desgraciadamente aburre en exceso.