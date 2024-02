César (Hugo Silva) y Teresa (Alexandra Jiménez) son una pareja que parece que se han acomodado tras 18 años de relación, por no decir aburrido. Pero todo cambia cuando ella le confiesa a él que se ha acostado con su ídolo musical al que lleva siguiendo toda la vida, Coque Malla. La reacción de César no es otra que querer hablar con Coque para solucionar las cosas, aunque esto los lleve por las calles de Miami donde se acaba de ir el cantante.

Hugo Silva explica a Andrés Arconada durante una entrevista en esCine durante la presentación de Buscando a Coque cómo "la premisa de esta comedia romántica no es chico conoce a chica, sino chico y chica se conocen de hace mogollón de años y se quieren mucho, me pareció tierno que se quieran tanto que con toda esta bomba que sucede al principio de la película ellos lo afrontan juntos, de una manera natural, no hay otra forma de afrontarlo que juntos".

El primer paso es ir al hotel donde sucedió la infidelidad, ahí la recepcionista les informa que Coque Malla ha abandonado el hotel destino al aeropuerto. Teresa recuerda que anoche le dijo que se iba a Miami a grabar su nuevo disco. "Y a partir de ahí empieza a pasar todo, pero sobre todo a mí lo que me enterneció fue esa pareja, enseguida te pones de su parte". Una pareja que "se plantean muchas cosas durante todo ese viaje, piensan en voz alta y se dan la réplica de una manera natural". De hecho el actor subraya que "lo que se dicen y lo que se plantean es muy interesante, los diálogos son rápidos, ágiles y súper graciosos, pero hay mucha profundidad en lo que se plantean".

Algo en lo que coincide Alexandra Jiménez, "Buscando a Coque tiene unos diálogos maravillosos, nunca, había tenido la oportunidad de tener un guion con esos diálogos tan perfectamente escritos". Sobre su personaje explica que "a Teresa le pesa este desliz con Coque Malla hasta que se lo cuenta a César, una vez se ha liberado de esta carga solo queda que él lo entienda, lo que no se espera es que se va a tener que hasta Miami a acompañar a su pareja a buscar a Coque Malla". Es una montaña rusa "para los dos personajes, mientras nos reímos de ellos sin parar, con sus neuras, con su patetismo y con esa ternura que despiertan al final en el espectador".

La obsesión de algunos fans

Hugo Silva explica que César "es un mitómano que recuerda las fases de su vida por los discos que han sacado Los Ronaldos o Coque Malla. En este sentido, Alexandra Jiménez cuenta en esRadio cómo "hay algo muy común que nos puede pasar a todos como fans, que es sentir que conocemos a nuestros ídolos" tras "llevar dedicar años a seguir la carrera de alguien, comprar sus discos, ver sus películas o lo que sea, leer sus entrevistas, observarle... puedes llegar a considerar que sabes cómo piensa, cómo siente, cómo es".

En definitiva, "que forma parte de tu vida y es lo que le pasa al personaje de Hugo con Coque, como yo te conozco, necesito hablar contigo y aclarar la situación entre los dos, es muy ridículo pero es como se siente". El problema es cuando esa admiración se convierte en obsesión, "en algo enfermizo". Hugo Silva cuenta cómo "esto pasa y cuando pasa da miedo y hasta aquí puedo leer, pero yo conozco esa situación y no hablo de gente que te admira, gente que cuando estás tan expuesto mediáticamente, pues hay gente que no está bien y sobre todo se pueden obsesionar. A mí me ha pasado".

Hugo Silva, el maduro

Alexandra Jiménez es una de las actrices más versátiles del panorama español, como demuestra la cantidad de trabajo que tiene. Uno de sus próximos proyectos se estrenará en los próximos meses, Menudas piezas, de Nacho G. Velilla. Pero no es el único. La actriz confiesa que "estoy en un momento estupendo y excepcional, no hay que olvidar nunca lo difícil que es poder tener oportunidades y por eso estoy disfrutándolas y tratando de dar el 200%".

En el caso de Hugo Silva asegura estar "muy feliz" y "disfrutando mucho más" ya que ahora le ofrecen papeles muy diferentes, y no siempre el del chico guapo de la película. "Estoy convencido de que es por la edad, no saben dónde ubicarme y están probando" matiza entre risas. No obstante, subraya que "estoy encantado, siento que me tocan personajes que ya no hay que justificar, que no hay que salvar, que incluso en un momento dado puede ser un malo malísimo". El actor tiene pendiente de estreno, entre otros trabajos, la serie Marbella.

Buscando a Coque ya está en los cines de toda España.