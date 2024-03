'Oppenheimer' gana, para mi desgracia, en unos Oscar aburridos donde brilló 'Barbie'

En el titular me ha faltado decir que la 96ª gala de los Premios Oscar ha sido demasiado previsible. Una vez más la Academia norteamericana no ha arriesgado y ha otorgado hasta 7 Oscar a una película que, en mi opinión, no se lo merece como es Oppenheimer. Reconozco su grandiosidad en la primera parte del filme, pero el más absoluto aburrimiento en su segunda parte.

La Academia de Hollywood ha querido premiar a un director, Christopher Nolan, que se lo merecía antes pero que de pronto le ha tocado el turno este año. Injusto lo que han hecho con Martin Scorsese, una película de la talla de Los asesinos de la luna no merecía irse de vacío. Como premio de consolación para Barbie le han concedido el premio a la Mejor Canción, que curiosamente no ha sido la interpretada por Ryan Gosling, sin duda la estrella de la noche.

Pobres criaturas, de Yorgos Lánthimos , se ha llevado 3 premios técnicos y el de Emma Stone como Mejor Actriz, como estaba previsto, en lugar de para la arriesgada y mejor interpretación del año, Lily Gladstone por la película de Scorsese.

Ryan Gosling eclipsa a Jimmy Kimmel

Lo siento mucho por los amantes de Jimmy Kimmel como presentador, pero a mí me parece un sobrado. Una vez más se ha olvidado de que esta ceremonia no es sólo para los norteamericanos sino que se retransmite a todo el mundo, por lo tanto sus chistes son por y para ellos.

Uno de los mejores momentos sobre el escenario ha sido cuando Emily Blunt y Ryan Gosling han salido a bromear, completamente serios y metidos en situación, sobre el fenómeno Barbenheimer. De esta forma, se han lanzado pullas sobre la recaudación en taquilla o si Ryan Gosling estaba nominado "sólo por haberse pintado los abdominales".

Hasta ahora, el momento más divertido en ese show de química que suelen intentar montar los invitados. Un triunfo. Honor a Emily Blunt y Ryan Gosling trayendo el Barbenheimer hasta el Dolby Theatre. #Oscarspic.twitter.com/y4YJl0f4R8 — Daniel (@Danilugoce) March 11, 2024

Lo mejor, como siempre, ha sido la realización, producción y organización de la gala a la que no se le puede poner ni un pero. La Academia ha recuperado la grandiosidad de antaño. Es curioso, y quiero destacar, que en esta edición parecen haberse querido olvidar del público más joven, sólo el guiño de la aparición de Zendaya, ídolo de la juventud mundial. Pero por ejemplo, no han contado con Timothée Chalamet, protagonista del supertaquillazo Wonka, que cuenta con millones de adeptos en el universo cinematográfico mundial.

Por contra, han recuperado a grandes pesos pesados de la industria como Al Pacino, Sally Field, Schwarzenegger, Danny DeVito, Jessica Lange, Steven Spielberg, Rita Moreno y otros tantos de generaciones anteriores.

España se queda sin Oscar

En fin, que ni La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona, que optaba a dos Oscar, ni Robot Dreams de Pablo Berger han obtenido la preciada estatuilla a pesar de que las dos se lo merecían. Pero tenían rivales muy fuertes a los que no se les podía poner ni una objeción. Al menos han estado nominados y eso, en esta ocasión, sí es un verdadero premio. El Oscar a Mejor Película Internacional ha sido para la británica La zona de interés y el de Animación para la japonesa El chico y la garza.

Me da pena que no hayan sabido reconocer a la película más taquillera del año, hablo de Barbie. O que la mejor película a nivel popular, Los que se quedan, se haya tenido que conformar con el premio a Da’Vine Joy Randolph como Mejor Actriz de Reparto. Si hubiera podido ejercer mi voto se lo hubiera dado también a su protagonista masculino, Paul Giamatti, en lugar de Cillian Murphy, al que no quito mérito. Sin embargo, su trabajo, su intensidad y su forma me recuerdan a otros trabajos que ya ha interpretado anteriormente.

Divertido, como siempre, Robert Downey Jr y merecidísimo premio como Mejor Actor de Reparto por Oppenheimer. Ha sabido salir del infierno, llegar al estrellato con los superhéroes y volver a ser actor en Oppenheimer. Y encima dedica su premio a su estilista y a su abogado, genio y figura, como siempre.