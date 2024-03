Andrés Arconada habla de Nuestro último baile, "una película pequeña pero muy buena, de hecho se ha llevado premios del público en distintos festivales donde se ha presentado". Esta coproducción entre Bélgica y Suiza nos "cuenta una historia muy humana y muy real, una historia de esas que se tocan".

Germain, un jubilado de vida contemplativa, se encuentra de repente viudo a los 75 años. Y ni siquiera se ha hecho a la idea de estar solo, antes de que su familia interfiera en su vida cotidiana, "asistiremos proceso de la sobreprotección de algunos hijos sobre personas mayores que están bien y a los que no les dejan vivir". Visitas y llamadas incesantes, comidas concertadas sin planificación... Su vida se convierte en un reloj suizo.

Pero la mente de Germain se encuentra en otra parte: cumpliendo una promesa que hizo a su mujer, por lo que se ve empujado al corazón de la creación de una danza contemporánea. Su mujer "estaba ensayando una función de baile para el teatro donde se mezclan actores consagrados y bailarines de primera con amateur". Este hombre intentará "superar su duelo" intentado terminar lo que ella empezó, la mujer con la que estuvo toda su vida. De esta forma, "quiere entrar en la compañía teatral, algo que va a sorprender a su directora inicialmente pero al que aceptará tras hacerle gracia".

El crítico de Libertad Digital y esRadio explica cómo en Nuestro último baile "es una historia perfecta, una historia a ver, una historia que nos conmueve en muchos momentos sin buscar la lágrima, y eso es lo que más me gusta". A ello se suma que la película cuenta "con una interpretación soberbia, absolutamente de primera". Por todo ello, Andrés Arconada considera que Nuestro último baile es "de esas películas cercanas, películas que hay que ver y que no deberían ir al pozo porque no tengan la publicidad suficiente" de otros títulos con mucho presupuesto.