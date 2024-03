El cine gusta de representar el dramatismo de una buen pelea en un ring. Pero películas como Rocky, Toro Salvaje, Million Dollar Baby o El Luchador han demostrado que las vidas de figuras del boxeo o la lucha son terreno abonado no solo para la acción, sino para una buena dramatización. El clan del hierro (The iron claw) debería añadirse inmediatamente a ese listado de buenas aportaciones, con un plus de riesgo: la película del canadiense Sean Durkin está centrada, como aquellas, en todo lo que ocurre fuera del cuadrilátero, cuando las luces y el clamor del público se apagan, que en el propio proceso de ascenso a la fama de sus personajes.

Basada en hechos reales, los de la familia Von Erich (y centrándose algo más en Kevin, papel interpretado por Zac Efron) la película de Durkin no parece particularmente interesada en distinguir cuánto de lo que ocurre en la lucha libre es una performance. Para Durkin, en realidad, cada una de las acrobacias de los hermanos Von Erich son auténticas y arriesgadas, lo que en cierto modo sirve de reivindicación de la fantasía de ese deporte pese al oscuro contexto en el que lo inserta. La mirada del director de la serie Inseparables se centra en el retrato psicológico de una familia dominada por un patriarca autoritario y distante (Holt McCallany) y el efecto de este modelo de organización en la vida de sus vástagos.

Sustancia de melodrama efectista y convencional, estamos de acuerdo, pero la mirada tan oscura como, al final, triste y contenida de Durkin lo domina todo. Con enorme seguridad el director conduce a unos personajes "reales" (Zac Efron está particularmente bien, pero todo el reparto acompaña) por una tragedia americana que borda un tema complejo con sutileza: cómo valores éticos y narrativos universalmente aplaudidos como la tenacidad y el sacrificio pueden desdibujarse y tergiversarse hasta atormentar almas buenas. El Clan de Hierro aborda lo que Kevin Von Erich denomina su "maldición" con una exquisitez excelsa y carente de histrionismos que recuerda, en cierto modo, a esa combinación de dureza y candidez exhibida por Clint Eastwood en Million Dollar Baby (quizá por el extracto social de sus personajes, visible en el prólogo, pero podía ser cualquier otra). Algo que la interpretación de Efron, con ese físico que ya clama entre el espectáculo y lo trágico, canaliza a la perfección.

Durkin, en definitiva, una película carente de grandilocuencia, definitivamente alejada de lo que podría ser un temible biopic al uso y sin que esa relativa modestia aburra al personal con los habitualmente temibles "tics" indies del entorno y pasado artístico de Durkin. Es una brillante aportación a ese grupo de películas que abordan la épica americana desde la óptica del fracaso, potenciando de manera absoluta lo intimista (apenas importa el éxito de los Von Erich, visible en contadas ocasiones como en ese plano cenital en un momento clave), y sabe mostrarse elegante y contenida, pero jamás fría o distante, durante las dos horas que dura el camino. Un equilibrio que parece sencillo apenas perturbado por algún acceso onírico en la sección final, cuando ya se hace absolutamente necesario liberar la tensión dramática.