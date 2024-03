Casi cerrado el fichaje de Aaron Taylor-Johnson como el nuevo James Bond

La saga de James Bond podría haber encontrado al actor que tome el testigo de Daniel Craig como el agente 007. Y el gran favorito para dar vida al icónico personaje creado por Ian Fleming parece ser Aaron Taylor-Johnson, conocido por sus papeles en Kick-Ass, Vengadores: La era de Ultrón, Animales Nocturnos, Bullet Train o la inminente Kraven The Hunter.

Según The Sun, el actor británico ha recibido formalmente la propuesta de ser el nuevo James Bond. La pelota ahora estaría en su tejado, teniendo en su mano el futuro del legendario espía del MI6. El trato parece casi cerrado y se haría oficial en pocos días o semanas.

"El trabajo de Bond es de Aaron, en caso de que desee aceptarlo. La oferta formal está sobre la mesa y [el estudio] está esperando una respuesta", explica la fuente. "En lo que respecta a Eon Productions, Aaron firmará su contrato en los próximos días y podrán empezar a preparar el gran anuncio", añade, dejando claro que todo está prácticamente hecho.

Es más, varios insiders han sugerido que la compañía ya tiene en marcha el guion de la nueva película de James Bond y que el plan es comenzar el rodaje a finales de este mismo 2024. Por ello, necesitan confirmar cuanto antes a su actor protagonista para poder continuar con el desarrollo del proyecto junto a él.

En caso de que el rumor se haga oficial, Taylor-Johnson será el séptimo actor que interprete al agente 007, personaje creado en 1953 por Ian Fleming. Antes de él estuvieron Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y el mencionado Daniel Craig.

Hay que señalar, eso sí, que las informaciones del presunto fichaje de Taylor-Johnson llegan apenas un mes después de que la productora Barbara Broccoli asegurase que el ansiado nuevo reboot todavía no estaba en marcha. La ejecutiva manifestó en un evento organizado por el British Film Institute que la saga necesita reinventarse y que, hasta que no se encuentre el camino, no se iba a dar luz verde a ningún proyecto.

Por tanto, hay que esperar a la confirmación oficial del estudio para descubrir si finalmente Taylor-Johnson va a ser el siguiente en enfundarse el elegante traje de James Bond. Otros candidatos que han sonado en los últimos años han sido Tom Hardy, Tom Hiddleston, Henry Cavill, Idris Elba, Cillian Murphy, Charlie Cox o Kingsley Ben-Adir. Todo apunta a que Taylor-Johnson se ha impuesto en esa competida carrera por el papel.