En 1984 se estrenó la primera película de Cazafantasmas, convirtiéndose en todo un clásico del cine de Hollywood y pasando a formar parte de la cultura popular. Su banda sonora es de las más reconocidas de la historia del cine. Cinco años después, en 1989, Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson volvían a enfundarse el ya mítico mono marrón y la mochila de protones en una nueva entrega. La cinta volvía a contar con Sigourney Weaver y Annie Potts.

En 2016 el estudio apostó por una versión femenina de los Cazafantasmas que fue todo un desastre. Las encargadas de dar caza a los espectros serían Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones con Chris Hemsworth como secretario. Detrás de esta película no estaba Ivan Reitman en la dirección ni Harold Ramis y Dan Aykroyd habían escrito el guion, era un equipo totalmente nuevo.

Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, decidió en 2021 retomar la historia original dirigiendo él mismo la estupenda Cazafantasmas: Más allá, que escribió junto a Gil Kenan, quien ahora dirige Cazafantasmas: Imperio helado que este fin de semana llega a los cines de toda España. En estas dos nuevas películas hubo un reparto nuevo encabezado por Paul Rudd pero contando con los cazafantasmas originales.

Paul Rudd en esCine

Paul Rudd nos cuenta a esCine durante su visita a Madrid cómo "la primera vez que oír hablar de entrar en Cazafantamas: Más allá fue porque Jason Reitman me llamó y me dijo: si te parece bien te mando el guión, vamos a hacer una película de Cazafantasmas, léelo y dime qué te parece". El actor, que ha participado en otras franquicias de éxito como Vengadores de Marvel o en la mítica serie Friends, cuenta a esRadio que "no me podía creer que a Reitman le interesara que yo fuera parte de la franquicia de Cazafantasmas porque ¡es Cazafantasmas!". Pero es que además "me encantó el guión".

Rudd explica cómo "me pareció interesante hacer la película sobre Harold Ramis y el hecho de que estuviera muerto y que ahora tengamos a su hija y a su nieta, y esta idea de la familia que de repente se apodera de la trama". A ello se suma que "tienes a Jason Reitman escribiendo y dirigiendo la película, que toma el relevo de su padre, Ivan Reitman, que escribió la película original de Cazafantasmas". Rudd añade que "hay un elemento familiar en la película y un elemento familiar detrás de las cámaras que me conmovió y estoy feliz de ser parte de ello".

En Cazafantamas: Imperio Helado, en cines este viernes 22 de marzo, la trama vuelve a Nueva York y a la mítica estación de bomberos que sirve como sede de los cazafantasmas. "ha sido más especial solo por el hecho de haber podido actuar junto a los Cazafantasmas originales, ha sido lo mejor".

En cuanto a su papel, Mr. Grooberson, cuenta que "mi personaje está tratando de encontrar su sitio, hace unos años era el profesor de Phoebe y ahora se ha mudado a otro rincón del país, está con la madre y está cuidando de los hijos, aunque técnicamente no soy padrastro porque no estamos casados". Tanto "para el director y para el guionista era importante establecer una zona gris, de dónde está él, si es amigo de los hijos pero si también ejerce algún tipo de disciplina".

Por último recomienda ir al cine a ver Cazafantasmas: Imperio helado a partir de este fin de semana porque "es una película divertida, que da miedo, que tiene nostalgia y que no se toma demasiado en serio, y además ves a inconos como Dan Aykroyd, Bill Murray, Annie Potts y Ernie Hudson, ves al equipo original de Cazafantamas y eso a mí me parece genial".