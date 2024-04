Andrés Arconada habla esta semana de una de las películas más esperadas de los últimos meses, Rivales. "Tenía muchas ganas y esperanzas en la última película de Luca Guadagnino" (Call me by your name) porque en cierto sentido "es el gran salto de Zendaya a la interpretación protagonista fuera de una gran saga" como Spider-Man o Dune.

Para el crítico de Libertad Digital y esRadio "ha sido una decepción: por su excesiva duración y porque es muy aburrida, no pasa nada, deja de interesar en el minuto 4 y emplea una fórmula muy vista en el cine como los flashback pasando a 13 años antes, un día antes, una hora antes..."

Fotograma de 'Rivales'.

La trama se centra en el mundo del tenis con dos amigos Mike Faist (Art Donaldson) y Patrick (Josh O'Connor) que comparten habitación desde los 12 años en la academia de tenis en la que vivían. En la adolescencia conocen a Tashi (Zendaya) en pleno ascenso y llamada a convertirse en una gran estrella del deporte. Empieza un triángulo amoroso terminado casándose con Art y convirtiéndose en su entrenadora tras tener que retirarse por una lesión.

Para Arconada la historia de Rivales "está mal contada, incluso el triángulo amoroso". Considera que la película merecía un guion mejor pero "tendrá críticas positivas porque parte de la crítica adora a Guadagnino".