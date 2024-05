Era verano de 1994 y la película más inesperada, Speed, logró hacerse con la taquilla por encima de apuestas más aparentemente relevantes como Mentiras Arriesgadas o Superdetective en Hollywood 3. Una película de menor presupuesto, sin grandes nombres -Keanu Reeves no era una estrella y Sandra Bullock, casi una desconocida- y una premisa tirando a chiflada logró una enorme taquilla y aún hoy es recordada como uno de los grandes thrillers de acción de la década.

Pero la película del autobús que no se podía detener -Homer Simpson dixit- tenía un gran atractivo al margen de los efectos especiales: una pareja, la nombrada más arriba, cuya química en pantalla parecía igual de intensa que la acción y que incluso alimentó a la prensa del corazón con un potencial romance.

Es por eso que cuando la inevitable segunda parte se estrenó sin Keanu Reeves, más interesado en tocar con su banda de rock que por recuperar el rol de Jack Traven, la película quedó irremediablemente tocada (y hundida: sucedía en un barco). Speed 2 dejó a todos con la sensación de que faltaba algo por hacer y la taquilla no acompañó. Pese a que Bullock, que rechaza el film, y Reeves se reunirían en pantalla para otra película, La casa del lago, un drama romántico en el año 2006, la sensación era que se nos había robado algo.

Y durante una entrevista en el podcast 50 mph, producido como homenaje a Speed en su 30 aniversario, Reeves y Bullock han sacado el tema a colación. Y están de acuerdo en que tienen que recuperar la senda perdida.

Una imagen de Speed (1994) | Cordon Press

"Antes de morir, antes de dejar este planeta, creo que Keanu y yo debemos hacer algo frente a la cámara. ¿Estamos, ya sabes, en sillas de ruedas o con andadores? Tal vez. ¿Quizá en pequeños scooters en Disneylandia?", aseguró Bullock, apuntando a una nueva colaboración.

Reeves centra la conversación y dice que una posible Speed 3 sería todo un "knock out of the park" (expresión usada en béisbol cuando la pelota vuelta tan alto que es un "home run" inmediato). "Es como un canto de sirena, algo que tenía que haberse hecho y no se hizo", dijo Reeves. "Me encantaría trabajar contigo otra vez antes de que cerremos los ojos".

Reeves reconoce la química en pantalla entre ambos, que surge de un verdadero "afecto". "Teníamos afecto", dijo Reeves en el podcast. "Y los propios personajes sienten afecto. Creo que el de Jack y Annie es diferente al de Sandra y Keanu, pero creo que jugamos con ello y fue divertido. Creo que también confiamos el uno en el otro, ¿verdad?"

Bullock recuerda que "en la película realmente no nos miramos salvo quizás tres o cuatro veces, porque estábamos constantemente luchando contra los elementos. Y creo que eso también es lo que lo hizo tan eléctrico: al verlo, supongo que quieres que conecten. Es inteligente mantener a la gente separada. Juegos previos, supongo".